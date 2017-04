La Consommation nette zéro au Canada

En 2050, le World Green Building Council souhaite que tous les bâtiments, anciens et nouveaux, atteignent la cible «consommation nette zéro», alors que toutes les constructions neuves et les rénovations majeures devraient atteindre zéro énergie d'ici 2030. Ce but semble irréaliste pour certains, mais le Canada a déjà emboîté le pas en étudiant les possibilités d'établir de nouvelles normes de construction nette zéro.

En effet, selon l'Association de la construction du Québec (ACQ), le Conseil du bâtiment durable du Canada devrait être en mesure de dévoiler l'automne prochain le contenu d'une nouvelle norme en la matière. Une construction nette zéro est conçue pour compenser la consommation en produisant autant d'énergie propre de sources renouvelables que le bâtiment consomme pendant une année.

Exemple au Canada

En Alberta, on peut déjà suivre la construction du Joyce Centre for Partnership & Innovation, la première construction institutionnelle à consommation nette zéro de sa région, dont l'ouverture est prévue en 2018. Le bâtiment comprendra une technologie de pointe, des laboratoires et des centres de formation pour soutenir les étudiants, la ville et la région.

Plus précisément, le Joyce Centre for Partnership & Innovation aura un système de panneaux solaires de 500 kW qui produira 550 000 kWh d'électricité propre par an. Imaginez, ce sera suffisant pour faire fonctionner 45 maisons canadiennes par an, alors que la consommation d'électricité annuelle moyenne d'un Canadien à la maison est 12 000 kWh par an.

Encore en Alberta, le Mosaic Center est, quant à elle, la première construction commerciale nette zéro au Canada. Elle a pour but d'être un modèle de construction durable pour inspirer d'autres constructions du même genre. Ce bâtiment de 30 000 pieds carrés coûte 10,5 millions de dollars et accueille environ 700 panneaux solaires afin de produire autant d'énergie qu'il en consomme.

Au Québec, dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, la première pelletée de terre pour la construction du nouveau pavillon d'accueil du Parcours Gouin a eu lieu le 12 mai 2016. Au coût de 4,1 M$, le pavillon sera le premier édifice à consommation énergétique nette zéro de Montréal. Il sera alimenté par des panneaux solaires et construit de manière à réduire au minimum ses besoins énergétiques en surpassant les exigences du Code du bâtiment. Dès mai 2017, il sera ouvert toute l'année et pourra accueillir les adeptes de plein air, les cyclistes, les Montréalais, les résidants d'Ahuntsic-Cartierville, et les touristes de passage.

Qui plus est, de plus en plus de nouvelles habitations sont construites selon des normes strictes environnementales. On peut penser à la maison ERE 132 des Jardins de Métis ou la construction de maisons certifiées LEED un peu partout dans la province. La conscientisation à la protection environnementale et à la consommation d'énergie se fait sentir.