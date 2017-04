Des condos certifiés LEED à Chicoutimi

«C'est l'avenir, lance d'entrée de jeu M. Daniel Blackburn, des Constructions Philippe Blackburn. De plus en plus de propriétaires se tournent vers ce type d'habitations qui offrent de nombreux avantages [...] Pour nous, proposer de telles résidences allait de pair avec notre philosophie», affirme-t-il.

C'est dans le quartier des Bois-Vins, sur la rue du Muscadet, que les unités seront construites. Un total de 20 condos seront érigés. Les premiers seront prêts d'ici le début septembre.

Fidèle à ce que Les Constructions Philippe Blackburn proposent depuis plusieurs années déjà, il s'agira de résidences haut de gamme, clés en main.

D'une superficie de 1161 pieds carrés, les condominiums seront de style contemporain. Très lumineux, ils proposeront de grandes pièces à aire ouverte permettant à la lumière naturelle de voyager dans l'espace.

La finition intérieure sera au choix des clients. Des budgets plus qu'intéressants sont accordés aussi bien pour les couvre-planchers que pour les armoires et les appareils de plomberie. Les clients de l'entreprise ont ainsi rarement besoin d'investir pour des extras.

De plus, pour assurer l'intimité et le confort des résidents, les condos des Constructions Philippe Blackburn offrent une insonorisation supérieure grâce à un procédé développé par l'entreprise.

Plus abordables qu'on ne le croit

«Les condos seront seulement 5000 $ plus chers que nos condos traditionnels. Quand on prend en compte le crédit de taxes offert par Ville de Saguenay pour les habitations encadrée par la certification LEED Canada qui équivaut à des économies d'environ 8000 $ sur cinq ans, on se rend compte qu'acheter l'un de nos condos certifiés LEED et Novoclimat 2.0 est finalement économique», explique M. Blackburn.

Il faut aussi savoir que les habitations Novoclimat 2.0 permettent des économies d'énergie de l'ordre d'environ 20 %, selon Ressources naturelles Québec. La certification LEED garantie elle aussi d'importantes économies sur le plan énergétique.

Des maisons unifamiliales et jumelées également certifiées LEED et Novoclimat 2.0 seront aussi construites par l'entreprise sur la rue des Condors, à Chicoutimi.

Les vastes terrains sur lesquels elles seront érigées sont adjacents au parc Rivière-du-Moulin et sans voisins arrière.

De multiples avantages

Les habitations LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) offrent de nombreux avantages pour les propriétaires. De par les technologies dont elles sont équipées, elles permettent le contrôle du radon présent dans l'air et une meilleure ventilation, donc une meilleure qualité de l'air.

Lorsqu'on fait référence aux habitations LEED, on pense évidemment à des résidences saines, plus confortables et plus écologiques.

Les résidences certifiées LEED ont par ailleurs une meilleure valeur de revente. Il faut dire qu'en plus de la certification sur papier, les habitations LEED construites par Les Constructions Philippe Blackburn arboreront la plaque officielle de la certification permettant de mieux les identifier.

Constructeur de confiance

Les Constructions Philippe Blackburn sont spécialisées dans la construction de condominiums, de maisons unifamiliales et jumelées.

La qualité des projets de l'entreprise, sa fiabilité et son respect des délais et des échéanciers placent l'entreprise dans les rangs des constructeurs de choix au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette dernière est d'ailleurs cotée A par la garanti GCR (Garantie de construction résidentielle).

En plus d'offrir des habitations haut de gamme dont des jumelés et condos entièrement clés en main, avec terrain gazonné, paysagé et clôturé et cour asphaltée, l'entreprise offre également des frais de condos parmi les plus bas du marché.

Actuellement, ceux-ci sont de 70 $/mois. Un élément important à considérer lors de votre magasinage.

Pour plus d'informations, visitez le www.constructionspb.com