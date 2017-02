Repas à saveur helvétique

Question de réchauffer nos chaumières en ce mois de février frisquet, nous commencerons ce tour du globe gastronomique par la Suisse, pays au patrimoine culinaire d'une grande richesse, qui se distingue notamment par ses mets réconfortants et ses plats conviviaux que l'on prend plaisir à déguster en groupe.

Qui dit Suisse dit évidemment fromages et chocolat. Toutefois, la créativité culinaire de ce pays européen est beaucoup plus étendue. L'Association du patrimoine culinaire suisse a réalisé, en collaboration avec des spécialistes cantonaux et des experts appartenant à différentes branches de l'alimentation, l'inventaire des produits traditionnels du pays.

Le catalogue issu de ce recensement réunit plus de 700 dénominations de produits enracinés dans les terroirs locaux et cantonaux ou connus dans tous le pays. Cette diversité de produits atteste d'une créativité exceptionnelle. Elle est aussi le fruit d'un mariage de cultures germanophone, itaophone et francophone; un mélange de traditions culinaires qui a donné naissance à une nouvelle culture de la table.

En somme, les produits agroalimentaires suisses sont aussi variés que la culture, les langues et les zones géographiques qui caractérisent ce pays formé de 26 cantons. Les spécialités propres à chaque région helvétique sont aussi marquées par l'influence des pays limitrophes à la Suisse (l'Autriche et le Liechtenstein à l'est, l'Allemagne au nord, la France à l'ouest et l'Italie au sud).

Parmi les produits les plus répandus à l'échelle de la Suisse on retrouve: les fromages (chaque région a ses propres sortes de fromages), la viande séchée, les saucisses et saucissons, le pain paysan, le lard paysan, la bière, le boudin, les ballons ou miches, l'épeautre, la galette des rois, l'Elmer Citro, les cornichons, les bonshommes de pâte «Grittibänz», le miel, les cornettes, les eaux minérales, les chips au paprika, le sel de Bex et Rheinfelden, le chocolat, les biscuits miroirs (Spitzbuben), le jus de pomme, les vermicelles (petites tartelettes garnies de purée de marrons), les petits pains au lait «Weggli» et les biscottes Zwieback.

La Suisse, qui s'appuie beaucoup sur une culture alimentaire durable favorisant les spécialités régionales, offre une diversité de spécialités locales remarquable. Côté desserts la tradition culinaire suisse est aussi très diversifiée. En plus du réputé chocolat suisse, le pays se distingue par ses succulentes pâtisseries : le Schlorzifladen du Toggenburg, la Bundesrat Schaffner Torte d'Argovie, les Bricelets du pays de Vaud, les pains d'épice (biscômes) et le Gâteau du Vully en sont quelques exemples.

Voici quelques articles de cuisine, que vous trouverez chez Eugène Allard Cuisine et Tendances pour inviter la Suisse à votre table.

Source : www.patrimoineculinaire.ch