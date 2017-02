La technologie Smartech de Black & Decker au banc d'essai...

La visseuse/perceuse

Ses dimensions de 6,5 pouces de longueur par 8,5 pouces de hauteur la rendent compacte et légère (poids de deux livres). La visseuse est très efficace, possédant un réglage allant jusqu'à 10 forces pour enfoncer une vis sans qu'elle n'abime la surface. Sa conception légère et sa lumière DEL intégrée permet de travailler dans des espaces restreints ou sombres.

Elle offre également un réglage en mode perceuse pour perforer dans le bois, le métal et le plastique aisément. Le bouton pour la mettre en marche est sensible à la force, ce qui m'a permis de visser tranquillement lorsque désiré. La poignée de caoutchouc apporte adhérence et confort à la main lors de l'utilisation. Bref, tout a été pensé sur cette nouvelle perceuse qui sera sans doute fort utile partout où vous en aurez besoin.

Batterie Smartech

La plus grosse nouveauté, à mon avis, ne réside pas dans la perceuse, qui soit dit en passant, est géniale, mais ne comporte pas d'ajout spectaculaire comparé aux autres perceuses de la même gamme offertes sur le marché. C'est plutôt la technologie SmartechMD qui m'a intéressée, étant fan de nouvelles technologies. Voici donc les avantages de la batterie Smartech de Black & Decker.

La nouvelle technologie SmartechMD vous offre la possibilité de gérer la batterie à distance via l'application IOS et Android. Elle vous permet de contrôler par «Bluetooth» la batterie avec option de verrouillage et déverrouillage, localisation, état de charge, alertes et rappels programmables. La batterie comprend un port USB pour charger les téléphones, tablettes, lecteurs MP3 et autres appareils mobiles.

Ce qui fait la beauté de la chose, c'est que la batterie pourra maintenant me servir à plusieurs escients. En fait, logiquement, pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt? Le garage est bourré d'outils électriques fonctionnant à batterie. On ne pouvait les utiliser que sur les outils fonctionnant avec un type de batterie spécifique. Désormais, lorsqu'on partira en randonnée ou en camping, nous pourrons emmener la batterie compacte dans le sac à dos afin de recharger notre téléphone cellulaire, notre lecteur MP3 ou notre caméra.

Qui plus est, nous pourrons connaître exactement le niveau de charge de la batterie à partir de notre application. La technologie SmartechMD de Black & Decker est pour moi un plus comparé à la concurrence. J'avoue ne pas me servir grandement de l'application, mais la charge USB sur la batterie est suffisante pour que j'achète le produit qui comprend cette pile de Lithium Ion de 20 volt, ce que les autres perceuses de sa gamme n'offrent pas.