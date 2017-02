La révolution de la porte de garage

De plus en plus, on remarque que les bars et les restaurants utilisent les portes de garage sur le mur menant à leur terrasse pour augmenter facilement leur espace extérieur pendant l'été. Par le fait même, en se procurant des portes vitrées, ils ajoutent un mur complet de lumière pendant l'hiver, en plus d'apporter un look novateur et industriel à leur décor. Imaginez faire la même chose à votre maison, en ajoutant une porte de garage vitrée à votre gazebo attenant à la maison ou à votre solarium.

«Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de projets de rénovation de maison comprenant une aire de prolongement de la cuisine ou du salon. Cet espace est habituellement très vitré et on veut l'utiliser le plus longtemps possible tout au long de l'année», mentionne Jean-François Morin, conseiller marketing chez Garaga. Alors, pour profiter encore plus de cet espace pendant les temps plus cléments, Jean-François Morin propose d'utiliser les portes de garage pour ouvrir l'espace vers l'extérieur.

Il s'agit d'un concept original qui s'allie avec le désir grandissant des propriétaires d'augmenter leur espace de vie extérieure. «Au lieu d'utiliser des portes coulissantes ou pliantes, les portes de garage toutes vitrées comme la California de Garaga vont vous surprendre au plus haut point en vous apportant cette brise si douce que vous recherchez tant.» L'idée corrobore aussi avec le climat du Québec, où nous ne pouvons laisser d'ouverture extérieure en tout temps. L'hiver, la porte vitrée laissera entrer la lumière, ce qui réchauffera la pièce. En été, vous bénéficierez d'un espace extérieur confortable et spacieux. Vous pourrez refermer le tout lorsque la fraicheur de la nuit tombera ou que le vent soufflera pendant le souper que vous vous apprêterez à déguster dans votre salle à manger 2.0.

Une idée tout aussi pratique et originale pour les condos et les lofts. Les propriétaires pourront ajouter de la continuité à un espace plus restreint et profiter d'une liaison naturelle avec la terrasse, créant ainsi plus d'espace.

Transformer le cabanon

On voit désormais apparaître des cabanons ou des garages transformés pour une tout autre utilité. Lorsque la porte est vitrée, vous pouvez profiter de l'extérieur en tout temps et quand l'envie vous prend de transformer le garage ou le cabanon en gazebo, vous n'avez qu'à ouvrir la porte.

Plusieurs concepts sont possibles grâce aux portes de garage vitrées doubles en verre trempé. Le temps où les portes de garage n'avaient pas d'autre utilité que de créer une grande ouverture à votre garage est révolu. Son utilité est immense, il suffit d'un peu d'imagination.

Garaga offre différents types de verre (tintés, bleutés, etc. parmi ses portes de garage California qui peuvent réduire l'effet des rayons du soleil selon l'orientation de l'aire extérieure par rapport au soleil.