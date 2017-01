Havre de paix au pied des monts Valin

La maison coup de coeur de cette semaine, est nichée en bordure du lac des Copains, un charmant plan d'eau navigable, situé au pied des monts Valin. Plantée dans un décor naturel remarquable, cette coquette villa profite d'un environnement paisible. Dès que l'on arrive sur le site de cette propriété, on est tout de suite saisi par le calme des lieux et la beauté du paysage environnant.

Via Capitale

Les aménagements intérieurs de cette splendide résidence sont le reflet de cet environnement. Son décor chaleureux, où se marient avec élégance le rustique et les tendances actuelles, lui confère un cachet unique. Les nombreuses fenêtres offrent de belles ouvertures sur le paysage. Plusieurs éléments font aussi l'unicité de cet intérieur. C'est le cas, notamment, de l'imposant foyer en pierre et des plafonds de lattes de bois à l'étage.

Sur le plan des aménagements et de la finition, aucun détail n'a été négligé pour offrir aux occupants tout le confort et la quiétude désirée : spa intérieur, plan de travail en granit dans la cuisine, refroidisseur à vin, céramique chauffante dans la cuisine, le salon, la salle à manger, la salle de bains à l'étage et la pièce du spa, vaste salle familiale avec table de billard.

Conçus dans un esprit de convivialité et de détente les espaces de vie dégagent une ambiance chaleureuse et relaxante.

Des aménagements pour profiter de la nature

Ce havre de paix possède aussi de superbes aménagements extérieurs et a un accès direct au lac afin de profiter pleinement de ce site de villégiature.

De plus, la propriété est située à proximité d'une piste cyclable, des sentiers de motoneige, de la station de ski Le Valinouët et du parc des Monts-Valin. Également, on peut facilement faire du ski de fond ou de la raquette à partir de la maison.

Si vous recherchez un milieu de vie tranquille, en bordure de l'eau, éloigné de la ville, mais tout de même à une distance raisonnable, et qui vous permettra de pratiquer différentes activités de plein air, cette propriété est à découvrir!

Pour plus d'informations, contactez:

Hélène Turgeon, courtier immobilier

Via Capitale Saguenay-Lac-Saint-Jean, agence immobilièreBureau: 418 543-5511

Cellulaire: 418 590-1818