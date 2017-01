Harvard à domicile gratuit

Vous rêvez d'étudier à Harvard? Sachez que la prestigieuse université de Cambridge au Massachusetts offrira le cours «The Architectural Imagination» gratuitement sur la plateforme web edX, fondée en 2012 en collaboration avec le Massachusetts Institute of Technology (MIT). Enseigné par des professeurs réputés d'Harvard, le cours d'introduction décrira la façon de voir l'architecture comme étant autant une expression culturelle qu'un accomplissement technique.

«L'architecture est une des pratiques culturelles les plus difficiles à traiter et à reconnaitre globalement, tant comme sujet universitaire que dans la vie professionnelle», stipule en anglais la description du cours. «Sa production implique toutes les questions techniques, esthétiques, politiques et économiques en jeu dans une société donnée».

Pendant dix modules, vous examinez certains des exemples les plus importants de l'histoire qui montrent comment l'architecture engage, obtient par médiation et exprime les aspirations complexes d'une culture.

Le cours de Harvard GSD rejoindra d'autres cours architecturaux hébergés sur edX provenant d'autres institutions telles que le MIT(le Massachusetts Institute of Technology), ETH Zurich et l'Université de Tokyo. En commençant le 28 février, le cours est gratuit, mais les étudiants peuvent recevoir un certificat vérifié stipulant l'achèvement du cours pour 99 $ supplémentaires. Ainsi, pour moins de 100 $, vous détiendrez une expérience enrichissante à ajouter sur votre curriculum vitae.

Visitez le www.edx.org pour vous inscrire ou obtenir la liste des cours et plus d'informations.