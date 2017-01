Les carreaux à l'honneur

La terre battue, le vert et le bleu sont toutes des couleurs qui apportent de la profondeur et de la personnalité aux pièces d'une maison.

Carreaux ARTSY

Derrière chaque carreau se trouve un créateur. L'artiste derrière le design se fait ressentir dans les collections 2017. La Maxe, un carreau à la personnalité d'une planche de bois vieilli, est teintée d'une série de couleurs riches toutes puisées de la nature. La Pick n' Brick, un carreau unique et parfaitement imparfait, qui grâce à la singularité de chacun de ses morceaux vous permet de bâtir un mur au look de briques et rempli de douces imperfections.

Carreaux texturés 3D

L'effet terrazzo, bardeau, géométrique, béton, marbre et bois sont toutes des tendances bien ancrées depuis quelques années. Ils possèdent les avantages du carreau de céramique avec le look d'une matière naturelle. Céragrès réinvente les textures avec ses séries Cocciopesto, Melody, White Home et Anima.

Carreaux aux couleurs riches

La terre battue, le vert et le bleu sont toutes des couleurs qui apportent de la profondeur et de la personnalité aux pièces d'une maison. Ces nouvelles teintes sont des versions plus saturées des couleurs et résultent en des décors riches et sophistiqués. Une tendance de plus en plus importante et qui se marie parfaitement avec des accents neutres.

Carreaux très grands formats

Les formats XXL sont spectaculaires. Moins de joints, plus de matière, c'est ce qu'on obtient avec les collections de carreaux plus grands que nature. Un look architectural qui occupe un place importante en 2017. À découvrir, les collections Architecture et Texture.