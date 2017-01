Le lecteur de musique ToughSystemMD de Dewalt au banc d'essai

Sur le marché, nous retrouvons une myriade d'objets dédiés à la construction et la rénovation. Des outils de toutes sortes sont disponibles pour les amateurs et les professionnels. Pourtant, qu'on s'adonne au travail manuel par plaisir ou pour le travail, la plupart d'entre nous apprécient la bonne musique pour se motiver. Le Toit & Moi a donc décidé de tester le lecteur de musique ToughSystem MD - modèle DWST08810 de la compagnie Dewalt.

Les points positifs

Après avoir testé le système de son de Dewalt pendant quelques semaines, je peux dire que la compagnie a réussi à confectionner un lecteur de musique portatif robuste qui sonne extrêmement bien. Il m'impressionne par la qualité du son et le fait qu'il soit aussi robuste me fait sentir qu'il me sera utile pendant des décennies. Avec ses accessoires qui ajoutent à son utilité, je ne pourrais plus me passer de ce jouet, malgré quelques petits irritants.

Le son

Il diffuse à 360 degrés par l'intermédiaire de six haut-parleurs à la fine pointe de la technologie (4 haut-parleurs d'aigus pleine gamme et des caissons d'extrêmes-graves passif et actif livrant un son riche et équilibré). Le lecteur est équipé d'un amplificateur de classe D et un processeur audio numérique pour l'optimisation sonore. Les puissants haut-parleurs offrent un son sans distorsion ainsi qu'une efficacité supérieure grâce à une qualité audio numérique à volume élevé. L'amplificateur à 40 RMS est excellent. Les caissons d'extrêmes-graves actif et passif de 5 1/4 po et de 6 1/2 po livrent des basses pleines et riches. Avec un son aussi riche, vous voudrez vous en servir partout, même dans votre salon pour écouter la télévision.

Accessoires

Ses accessoires s'avèrent très utiles lorsque vous êtes sur le chantier. Afin de réduire le problème de pile faible pour les outils électriques Dewalt, les téléphones et les lecteurs de musique, ce lecteur propose plusieurs options de recharge comme un chargeur de piles au lithium-ion 12 V/20 V intégré et un chargeur USB 1A. Il possède aussi une entrée auxiliaire. Les deux chargeurs (piles et USB) ne sont pas les chargeurs les plus rapides (1 ampère), mais constituent tout de même un avantage que plusieurs autres lecteurs de musique ne possèdent pas.

Résistant

Avec l'indice de protection contre l'eau et la poussière IP54, le lecteur de musique ToughSystemMD est protégé contre les débris et la pluie de plus, il est doté de compartiments étanches pour la pile, le dispositif d'installation murale ou des biens personnels à protéger. Sur la vidéo promotionnelle de Dewalt, le lecteur est même filmé sous la pluie.

Transport

Il peut être transporté de façon autonome par une poignée ou, de façon plus pratique, conjointement avec le système de rangement empilable ToughSystemMD. Il offre un afficheur métrique lumineux à angle de visionnement de 180 degrés assurant la pleine visibilité de l'écran principal. Lorsque la radio est activée, la station apparaît à l'afficheur.

Les irritants

D'abord, lorsqu'il est inséré dans le système de transport ToughsystemMD, il n'est pas si facile de dégager la batterie. Le compartiment s'ouvrant vers le haut exige que vous le placiez sur les rails du haut pour obtenir le dégagement nécessaire afin de dégager votre batterie. Sans poignées sur le côté, il est difficile à insérer et à retirer de l'unité, alors que les autres outils ToughsystemMD offerts par Dewalt sont, pour la plupart, munis de poignées sur chaque côté pour faciliter leur installation sur le système de transport.

Lorsqu'on désire accéder au chargeur mural, à la prise USB ou auxiliaire, il faut ouvrir le compartiment qui se trouve sur le dessus de l'appareil. Une idée ingénieuse puisqu'on peut y laisser nos appareils mobiles sans craindre la poussière ni l'eau. Par contre, ce compartiment est difficile à ouvrir. Il s'est attendri avec le temps, mais dès la réception du produit, j'ai eu besoin d'une autre personne pour m'aider à soulever le couvercle. Mes deux mains étant occupées à pincer simultanément les deux boutons afin de déverrouiller le compartiment, je ne pouvais moi-même forcer pour ouvrir le panneau.

De même, en ce qui concerne sa fermeture j'ai toujours eu le sentiment que j'allais le briser. Il fallait appuyer assez fort et le clic entendu n'était pas rassurant. Ceci dit, même après quelques semaines de test, il ferme toujours avec la même étanchéité. Néanmoins, je n'ai eu aucune crainte à laisser mon cellulaire dans le compartiment, peu importe les conditions. En fait, il est plus en sécurité dans le DWST08810 que dans mes poches.

Dans ce même compartiment se retrouve le chargeur mural utilisé lorsque vous désirez recharger la batterie. J'aurais cru que Dewalt aurait trouvé une façon de libérer cet espace en installant un système rétractable, comme on retrouve souvent sur les balayeuses. De cette façon, le compartiment pourrait avoir beaucoup plus de rangement et nous n'aurions pas à replier le fil du chargeur à chaque charge pour le ranger dans le petit espace prévu à cet effet.

Améliorations

Petits ajouts à faire si je le pouvais: j'ajouterais l'heure sur l'écran et j'améliorerais la façon d'ajuster la fréquence radio à la station désirée. Néanmoins, j'utilise beaucoup plus le Dewalt ToughSystemMD pour écouter ma propre musique, alors le Bluetooth devient un excellent ami. Sur la boîte, Dewalt se vante d'avoir un rayon de 100 pieds, mais je dirais qu'en réalité, la captation se fait plutôt dépendamment des objets qui se trouvent entre vous et le récepteur. Par contre, si vous êtes dans un endroit ouvert, il n'y a aucun problème avec la réception jusqu'à 100 pieds. Vous pourrez donc l'emmener à la plage!

Sans aucun doute, si vous recherchez un excellent système de son, le DWST08810 est selon moi un des meilleurs sur le marché actuellement. Facile à transporter, même dans le coffre de la voiture, on n'a jamais peur qu'il se brise lors de son utilisation.