La Keurig Kold n'est plus... Mais inspire un partenariat innovateur!

Keurig Kold

Comme l'avait décrit Sophie Richard dans son article du 28 janvier 2016 dans le Toit & Moi, la Keurig Kold ne répondait pas à ses attentes en matière de dimensions et de prix : «Si ce n'était de son format extralarge (environ 14,9 po de hauteur <saxo:ch value="195 151"/> 11,9 po de largeur 19,3 po de profondeur) et du dégagement nécessaire pour ouvrir son tiroir à capsules, on aimerait peut-être l'y laisser en permanence. Mais ce locataire de comptoir est quelque peu imposant pour qu'on en apprécie la présence, sans compter qu'il produit en continu un son qui devient vite agaçant.». Elle ajoutait que «[...] le système se détaille 399 $. À cela, il faut bien sûr ajouter le coût des capsules qui varie de 1,37 $ à près de 2,20 $ (taxes et frais de livraison compris). C'est donc dire que votre verre de 237 ml (8 oz) peut vous coûter pratiquement le prix d'un 2L de Coca Cola acheté en épicerie.».

Ainsi, Keurig acquiesce et avoue sur son site web : «Les commentaires fournis par les consommateurs nous ont indiqué que même si le système KOLDMC permettait de préparer de savoureuses boissons froides, la première génération ne répondait pas entièrement à leurs attentes en matière de dimensions, de rapidité et de prix. Pour cette raison, nous mettons fin à la première génération de notre système Keurig KOLDMC. Nous tiendrons compte de ce que nous avons appris lors de la conception de nos prochains systèmes de boissons. Pour l'heure, nous offrons un remboursement aux consommateurs qui ont acheté un système de boissons KOLDMC.»

Keurig se considère comme étant un pionnier dans le domaine. Effectivement, sa technologie ne demande pas aux consommateurs de se procurer des bonbonnes de CO2 comme les autres machines traditionnelles. L'utilisation était simplifiée et somme toute, appréciée par les consommateurs.

Système de boissons alcoolisées à domicile

Ne jetant pas la serviette dans le domaine, Keurig a annoncé au début janvier 2017 un nouveau partenariat avec AB InBbev pour la conception d'un système de boissons alcoolisées à domicile. Le projet, qui réunira l'expertise des deux entreprises, s'appuiera sur les innovations de la technologie et du système Keurig KOLD et la technologie de brassage et d'emballage d'AB InBev. Le projet évoluera au sein de la catégorie complète des boissons pour adultes, incluant la bière, les spiritueux, les cocktails et les préparations pour cocktails. Le partenariat se concentrera sur l'Amérique du Nord.

La création de la coentreprise de recherche et développement entre les deux compagnies est une association innovatrice. Dans un communiqué de presse, Nathaniel Davis, président et chef de la direction de la nouvelle coentreprise se dit ravi d'aller de l'avant et a hâte de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de Keurig Green Mountain «pour explorer les possibilités de ce que nous pouvons accomplir ensemble», déclarait-on.

«Nous sommes très heureux de nous associer à AB InBev pour développer un nouveau système pour la catégorie des boissons pour adultes. Nous avons hâte de combiner nos compétences et nos technologies pour offrir une innovation aux consommateurs», soulignait Bob Gamgort, président et chef de la direction de Keurig Green Mountain.

La Keurig Kold aura donc inspiré un projet qui sera sans aucun doute une autre innovation dans le domaine des boissons froides. Pour l'instant, selon Émilie <saxo:ch value="226 128 168"/>Garceau du service des communications et des relations publiques chez Keurig Canada, aucune date de lancement n'est prévue à ce jour. Pour ce qui est des propriétaires d'une Keurig Kold, Mme Garceau tient à rappeler de contacter le service à la clientèle de Keurig pour obtenir les indications de remboursement du produit au 1 800-361-5628.