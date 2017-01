Des fleurs pour contrer la grisaille hivernale

C'est connu, le manque de luminosité pendant l'hiver affecte un grand nombre de personnes. Pour contrer les effets de la grisaille hivernale, amenez un peu de verdure dans votre intérieur. Les plantes et les fleurs ajoutent au décor couleur et vitalité.

Voici quelques conseils de Sylvain Bergeron, maître fleuriste d'Antique Fleuriste, pour verdir et fleurir votre maison cet hiver.

Vous n'avez pas le pouce vert?

Pas besoin d'être un grand jardinier pour avoir de belles plantes intérieures! En choisissant des plantes faciles d'entretien et en respectant leurs besoins en arrosage, vous pourrez facilement ajouter un peu de verdure dans votre intérieur. Par exemple, l'anthurium et le lys de paix sont deux plantes qui produisent de belles fleurs et qui demandent un minimum de soins.

«L'anthurium, aussi appelé «langue de feu», se distingue par ses grandes spathes en forme de coeur de couleur rouge, pourpre, rose ou blanche et son beau feuillage vernissé. L'Anthurium fleurit toute l'année et sa floraison exceptionnelle crée un effet lumineux dans nos intérieurs. Cette plante requière peu d'eau et la lumière du jour lui suffit», note Sylvain Bergeron.

«Le lys de paix est une plante très facile d'entretien et peut vivre très longtemps. De plus son feuillage est magnifique et sa floraison généreuse. Avec ses fleurs blanches en forme de lune, le lys de paix illumine le décor. Un petit truc pour savoir quand arroser le lys de paix : lorsqu'il a besoin d'eau, son feuillage se ramollit. Il suffit alors de bien arroser le terreau et la plante retrouvera toute sa vigueur.»

Les plantes tropicales demandent, elles aussi, peu de soins et d'eau. Toutefois, elles requièrent davantage de lumière, il faut donc les installer dans des endroits ensoleillés de votre maison. Le maître fleuriste d'Antique Fleuriste recommande le yucca, le dracaena (aussi appelé Dragonnier) et l'aechmea. «Ces plantes tropicales font d'excellentes plantes d'intérieur. De plus, elles ajoutent au décor une touche d'exotisme», note Sylvain Bergeron.

La beauté éternelle des fleurs de soie

Si vous recherchez une solution pour fleurir votre intérieur sans avoir à veiller sur vos plantes, les fleurs de soie sont idéales. Ressemblant à s'y méprendre à de vraies fleurs, les fleurs de soie sont offertes dans un éventail de variétés. De plus, elles se marient à tous les styles: classique, antique, contemporain, etc. Petite astuce : pour que votre arrangement de fleurs en soie soit avantageusement mis en valeur, choisissez des fleurs et des couleurs qui s'harmonisent à votre décor.

Bouquet de fleurs fraîches

Les fleurs fraîches sont sans égal pour apporter couleur et vitalité dans un décor. Un beau bouquet coloré attire toujours le regard et égaye une pièce. Les fleurs fraîches rappellent la beauté de la nature qui s'éveille aux printemps et insufflent au décor l'ambiance chaleureuse des beaux jours d'été.

Malheureusement, les fleurs fraîches sont éphémères. Par contre, il existe quelques trucs pour prolonger la durée de vie des arrangements floraux.

«Avant de mettre un bouquet de fleurs fraîches dans un vase, il importe de couper les tiges de biais. Une fois la coupe effectuée, on dépose les fleurs dans un vase rempli d'eau tiède ou à température pièce. On recommande aussi d'ajouter une goutte d'eau de Javel ou un peu de sucre à l'eau, pour que les fleurs restent belles plus longtemps. Ensuite, tous les 2 ou 3 jours, il faut couper la pointe des tiges, changer l'eau et bien nettoyer le vase pour éliminer les bactéries. Si les fleurs sont de qualité et de bonne fraîcheur, en suivant ces quelques conseils vous pourrez conserver votre bouquet de fleurs pendant au moins deux semaines, selon la température intérieure de votre maison», explique Sylvain Bergeron, qui cumule plus de 25 années d'expérience en fleuristerie.

Roses séchées à froid

Si vous aimez les roses, les roses séchées à froid peuvent s'avérer un excellent choix de fleurs pour décorer votre intérieur. Celles-ci ont l'apparence de roses fraîches et conservent tout l'éclat de leur couleur. De plus, on peut facilement les conserver pendant plusieurs années.

Demandez conseil à des professionnels

Terrarium, murs végétaux, pots muraux... les options pour apporter un peu de nature dans votre maison sont nombreuses. Nous vous en avons présenté quelques-unes, mais les possibilités sont encore beaucoup plus vastes. Pour connaître ces avenues et profiter de judicieux conseils pour fleurir et verdir votre décor, demandez conseil à des professionnels en fleuristerie.