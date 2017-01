Antique fleuriste: fusion entre fleuristerie et antiquités

En plus d'y retrouver un vaste de choix de fleurs fraîches, en soie et de plantes, le commerce propose une sélection remarquable de vases antiques, de poteries anciennes, de porcelaine anglaise et de vieilles faïences anglaises pour mettre en valeur les arrangements floraux et les végétaux.

La boutique fleuriste étant établie dans le même édifice que le commerce Antiquités et Galerie d'Art Robert Gauthier, on y retrouve également des luminaires, des oeuvres d'art, notamment des tableaux signés Villeneuve, ainsi que des pièces décoratives et des meubles antiques, que l'on peut marier aux arrangements floraux. D'ailleurs, le maître fleuriste de Fleuriste Antique, M. Sylvain Bergeron, offre un service de consultation à domicile pour créer un design intérieur où s'harmonisent à la perfection meubles antiques et fleuristerie. En fonction de votre aménagement et de vos meubles actuels, il sélectionnera avec vous des pièces antiques et des fleurs qui ressortiront de votre décor et lui confèreront un cachet distinctif.

Partenariat d'affaires

Le commerce de Fleuriste Antique est issu d'un partenariat entre Robert Gauthier, propriétaire d'Antiquités et Galerie d'Art Robert Gauthier, et Sylvain Bergeron, maître fleuriste de plus de 25 ans d'expérience en fleuristerie.

Ces amis de longue date forment un duo qui se complète à merveille. Robert, est l'homme de terrain, celui qui a l'oeil et le savoir-faire pour dénicher le beau. Tandis que Sylvain est celui qui détient les connaissances florales, en plus d'avoir un sens aiguisé pour la présentation et tout ce qui touche l'aspect esthétique.

Un concept unique et prestigieux

«Le concept d'Antique Fleuriste a été pensé pour sortir des standards de la fleuristerie. Ce que nous proposons à notre distinguée clientèle, c'est un concept à la fois unique et prestigieux, une fusion parfaite entre la fleuristerie et les antiquités», explique Sylvain Bergeron.

«L'idée est aussi de se démarquer de ce qu'on trouve déjà sur le marché floral. C'est pourquoi nous avons pensé à une foule de détails pour offrir un petit plus à notre clientèle. En outre, nous offrons un espace où les gens peuvent créer leurs arrangements floraux en compagnie de notre maître fleuriste. En plus de notre sélection plus «classique» de fleurs fraîches de première qualité, nous tiendrons en boutique une gamme de fleurs exotiques qui comprendra notamment des feuillages et des fleurs tropicales. Également, d'ici quelques mois, nous offrirons des petites formations à thèmes sur des sujets pratiques, par exemple, comment nourrir ses plantes», poursuit Robert Gauthier.

Le décor chic d'Antique Fleuriste

Lorsqu'on entre chez Fleuriste Antique, on est tout de suite séduit par la présentation et l'aménagement des lieux. Comment ne pas tomber sous le charme d'un décor garni de fleurs, de meubles antiques aux styles recherchés, où trônent sur les murs des oeuvres de Villeneuve!

Pièce de résistance de ce décor, l'immense chambre froide où sont conservées les fleurs nous transporte dans un univers floral et de couleurs à faire rêver. Son imposante vitrine, qui donne sur la rue Jacques-Cartier, est splendide vue de l'extérieur, surtout en soirée. Autre détail concernant le «frigo» à fleurs, actuellement ce dernier est refroidi par un système de «free cooling», c'est-à-dire que l'air extérieur refroidit la pièce, grâce à une percée dans le mur. Cette solution économique et écologique est toutefois temporaire. Un système de refroidissement et de conditionnement de l'air sera installé lorsque les travaux d'aménagement de la chambre froide seront terminés.

Un 2e étage accessible

Antique Fleuriste étant à ses premières semaines d'activités, d'autres améliorations seront apportées au local.

Entre autres, les propriétaires procèderont sous peu à l'installation d'un ascenseur ce qui rendra le commerce, situé au deuxième étage de la bâtisse, plus accessible, en plus de répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite.

Le début d'une série de projets

En terminant, soulignons que le commerce Antique Fleuriste s'insère dans un projet de plusieurs phases qui, au final, permettra d'occuper l'ensemble de l'édifice du 46, Jacques Cartier Ouest.

Robert Gauthier et Sylvain Bergeron n'ont assurément pas fini de surprendre avec leurs idées innovatrices. Le dévoilement de leur prochain projet, qu'ils qualifient de «tendances pour gens branchés», est à surveiller!