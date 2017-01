Une maison canadienne au cachet remarquable

Cette splendide maison canadienne, située en bordure de la rivière Chicoutimi, offre quiétude et confort. De plus, cette grande propriété a entièrement été rénovée. Ce bijou de maison est «clés en main»!

Aucun détail n'a été négligé lors des travaux pour créer un intérieur à la fois pratique, esthétique et douillet. La cuisine, spacieuse à souhait, est équipée de comptoirs de granit. L'imposant escalier est l'oeuvre d'un ébéniste et la décoration, qui marie le rustique et le champêtre, s'harmonise parfaitement au magnifique terrain donnant sur la rivière.

Sur le plan des aménagements, le fait que les aires de vie communes soient concentrées au rez-de-chaussée et les trois chambres regroupées à l'étage, procure une plus grande intimité aux occupants lorsqu'ils sont dans leurs appartements.

Soulignons également qu'en plus du salon aménagé au rez-de-chausée, cette maison unifamiliale de 12 pièces profite d'une grande salle familiale et d'un espace pour aménager un bureau à domicile, au sous-sol.

21 000 pi2 de terrain

À l'extérieur, l'immense terrain bordé par la rivière offre un environnement naturel de premier choix. De plus que des aménagements ont été effectués pour permettre aux occupants de profiter pleinement du bord de l'eau.

La nature à deux pas de la ville

Cette propriété établie sur le boulevard Talbot (Laterrière), offre le meilleur des deux mondes, soit un site naturel remarquable et une situation à proximité des services et de la ville. Si vous recherchez un milieu de vie d'exception et une maison qui a du cachet, une visite s'impose!

Pour plus d'informations, contactez:

Hélène Gagnon, courtier immobilier

Groupe Sutton - Accès-Plus

Bureau : 418 542-7587

Cellulaire : 418 540-3459