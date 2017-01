Le vert à l'honneur en 2017

Dévoilée le 8 décembre dernier, Greenery apporte un vent de fraîcheur et d'optimisme pour 2017.

Teinte rafraîchissante et revitalisante, la couleur Greenery symbolise le renouveau. Elle évoque l'éclat d'une nature printanière en pleine éclosion. Ses nuances de jaune-vert fraîches et piquantes illustrent bien le feuillage florissant et la luxuriance du grand air. Ses attributs fortifiants nous invitent à prendre une profonde respiration, ils viennent oxygéner et revigorer notre décor.

Alors que nous sommes submergés par notre mode de vie moderne et notre rythme effréné, la couleur Greenery se veut une invitation à s'immerger dans la beauté physique et l'unité inhérente du monde naturel. Cette teinte vivante est aussi emblématique de la poursuite des passions personnelles et de la vitalité.

Une couleur qui dicte le ton

Plus qu'une simple teinte populaire, la couleur de l'année Pantone dicte le ton des tendances actuelles, et son influence s'étend bien au-delà du monde de la décoration.

Depuis 17 ans, la couleur de l'année Pantone influence la tendance en matière de développement de produit et constitue une source d'inspiration dans plusieurs secteurs d'activités, tels que la mode, le design industriel et d'intérieur, ainsi que la conception graphique.

Source : Pantone Color Institute