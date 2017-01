Le Violet, tendance en 2017

Il semblerait que les nouvelles palettes de couleurs s'inspirent de plus en plus de la nature qui nous entoure pour créer des ambiances sereines et apaisantes. La semaine dernière, le Toit & Moi vous présentait les couleurs de l'année 2017 selon Couleurs Para qui, pour stimuler les sens et créer une atmosphère à l'image de la nature et des spas, avait présenté deux nouvelles nuances. C'est maintenant au tour des peintures CIL, Dulux et Sico de dévoiler leurs teintes pour la nouvelle année, inspirées, elles aussi, de la nature qui nous entoure.

Dulux

Les peintures Dulux dévoilent donc Ciel étoilé (70BB 21/147 A1518), un violet d'inspiration céleste, comme leur couleur de l'année 2017. « Le violet est à la fois mystérieux, excitant et apaisant; il s'agit de la couleur toute désignée pour composer un sanctuaire serein loin du tumulte extérieur, même chez ceux qui ne sont pas amateurs d'astronomie, » a déclaré Martin Tustin-Fuchs, chef de marque des peintures Dulux, attribuant la popularité du violet cosmique au désir de se rapprocher du monde naturel pour trouver une échappatoire au rythme effréné de la société d'aujourd'hui.

Le violet vedette de 2017 est un ton moyen aux accents de gris qui peut être utilisé dans toutes les pièces de la maison, de la chambre des enfants au salon. Cette couleur ultra-polyvalente s'agence à merveille aux matériaux naturels, comme le bois, le verre et la verdure, a expliqué monsieur Tustin-Fuchs. Le violet cosmique s'agence très bien avec d'autres nuances qui seront populaires en 2017 telles que le vert grisâtre, le gris anthracite, le sarcelle ou encore le brun rosé.

Sico

En tête de la liste des couleurs de la marque Sico pour 2017 se trouve aussi le violet, en particulier les tons bleu-gris de violet tel que Mozart (6172-52), la couleur de l'année pour la marque Sico, qui s'adaptent à toute pièce, genre et saison, selon Geneviève Paiement, Chef marketing de la marque Sico. « Des riches violet et ardoise hivernaux aux teintes printanières inspirées de la nature, aux couleurs vives estivales, et aux rouges, jaunes et verts de l'automne, les couleurs tendance pour 2017 reflètent à la fois le passage des saisons et le besoin grandissant des gens de changement et d'affirmation dans le monde effréné d'aujourd'hui », a expliqué madame Paiement.

« La palette de couleurs pour l'année prochaine est plus complexe que ce que nous avons vu au cours des dernières années avec un mélange de tons saturés et atténués, s'inspirant de la volonté croissante des consommateurs d'essayer de nouvelles choses ».

CIL

« Les couleurs prisées de 2017 sont douces et apaisantes, mais plus pigmentées que les pastels que nous avons pu voir un peu partout l'an dernier », affirme Alison Goldman, chef de marque des peintures CIL. « Bien que riches et chaleureuses, ces couleurs sont idéales pour composer un décor épuré et minimaliste. La palette vedette de la prochaine année se veut une réflexion de notre désir de pureté et de simplicité de plus en plus marqué. Elle est en quelque sorte un antidote à la quantité étourdissante d'information qui nous parvient sur une base quotidienne et la complexité sans cesse croissante du monde qui nous entoure, » a-t-elle ajouté.

La couleur la plus en vogue promet d'être un violet subtil et serein, poursuit madame Goldman, annonçant Ancien mauve (50BB 46/091 | V37) comme la couleur de l'année de la marque.