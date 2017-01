Nos coups de coeur technos pour la maison

Vous entendez souvent parler des nouvelles technologies disponibles pour la maison, mais n'êtes pas trop certain de vouloir investir une somme considérable d'argent? Vous n'êtes peut-être pas prêt à conceptualiser votre maison afin qu'elle devienne complètement domotique. Cependant, vous avez peut-être envie de posséder quelques accessoires qui sauront vous impressionner et vous simplifier parfois la vie. Voici quelques articles technos que vous pourrez vous procurer sans dépenser une somme astronomique.

Ampoules intelligentes

Ces ampoules sont disponibles à un cout assez raisonnable et sont faciles à installer. En effet, elles s'adaptent à toutes les lampes qui utilisent des ampoules standard. À partir de l'application désignée, vous pourrez diminuer ou augmenter l'intensité de la lumière à distance et même, à l'achat de certaines ampoules, changer la couleur selon votre humeur.

Utile aussi lorsque vous désirez un gradateur de lumière, mais que vous n'êtes pas autorisé par votre propriétaire pour en faire l'installation! Vous pourrez aussi simuler votre présence à la maison lorsque vous êtes en voyage ou même régler une lumière clignotante lorsque vous recevez un texto ou un appel téléphonique. Certaines marques vous offrent aussi la possibilité de brancher à d'autres produits intelligents comme des interrupteurs ou des prises électriques.

Thermostat intelligent

Le thermostat intelligent mémorise les températures que vous préférez, apprend votre horaire et se programme tout seul pour vous faire économiser de l'électricité. Il mesure aussi la température à l'extérieur afin d'ajuster la température intérieure. Certaines marques vous permettent aussi de l'utiliser avec divers appareils intelligents compatibles.

Système de diffusion vidéo sans fil

Non pas l'idée de remplacer la télévision intelligente par cet appareil, il peut néanmoins être un bon compromis pour moins de 50$ lorsqu'on possède un vieux téléviseur. Les télévisions 1080 p vendues il y a 6 ans sont incapables d'offrir toutes les chaines par Internet. C'est là que ce système entre en jeu et offre un catalogue complet de chaines et de radios, le tout en 1080p. Netflix, TED, YouTube, et des centaines d'autres chaines gratuites sont ainsi disponibles. Certains appareils ajoutent une sortie vidéo RCA qui le rend compatible avec les télés à écran cathodique.

Sans posséder la fonction de dupliquer votre écran d'ordinateur ou de téléphone intelligent comme le fait l'Apple TV ou d'autres systèmes disponibles chez Android, le système de diffusion sans fil est une bonne idée techno à posséder lorsque vous ne voulez pas toujours rattacher votre ordinateur à votre téléviseur.