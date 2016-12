Couleurs tendance 2017 selon Peintures PARA

PARA présente deux couleurs phare inspirées de la nature alliant sérénité et passion. Les couleurs de l'année 2017 de Peintures PARA, Regard Pétillant (P5163-34D) pour le consommateur créatif, et Énigmatique Triton (P5105-75) pour le designer inspiré, ont été conçues pour stimuler les sens et créer une atmosphère à l'image de la nature et des spas. Ces nuances évoquent le bleu sarcelle du monde aquatique ainsi qu'une certaine nostalgie de l'esthétisme moderne du milieu du siècle, tout en épousant le style rustique raffiné d'aujourd'hui qui se réclame des techniques sophistiquées et de l'amour de la nature.

Regard Pétillant (P5163-34D) : ce bleu-vert doux invite au bien-être et à la relaxation en évoquant le calme de l'eau. Marié à des blancs et à des gris clairs, il crée une atmosphère lumineuse, légère et apaisante, comme au spa. Tel un caméléon, cette teinte se fond au décor et change au gré de la lumière du jour. Quelle que soit la couleur du revêtement de sol, l'espace sera toujours aussi confortable et agréable, si l'on marie Regard Pétillant à des boiseries ainsi qu'à des moulures et un plafond de couleur blanche.

Énigmatique Triton (P5105-75) : ce vert sarcelle fait appel à l'âme créative tout en apportant une sophistication instantanée aux espaces de vie. Cette couleur somptueuse convient particulièrement à la salle à manger ou au salon de style classique, ou encore à la création d'un mur accent. Très tendance, elle a été imaginée tout spécialement pour le designer ou le décorateur professionnel. Énigmatique Triton confère aux environnements une élégance raffinée. Cette couleur évoque la relation étroite entre le style rustique et un design plus luxueux, respectueux de l'environnement.

L'effet de ces couleurs

dans votre maison

Au cours des dernières années, la vision de ces couleurs s'est transformée à travers la mode et les textiles décoratifs. Regard Pétillant évoque la soie de qualité qui chatoie dans la lumière et se prête magnifiquement à un grand nombre de projets décoratifs.

Énigmatique Triton, quant à elle, peut être comparée à du velours qui rappelle la splendeur et l'opulence. Le bois écologique, naturel ou finement poli, ou les murs accents peints de teintes brutes telle Touche Rustique de PARA (P5182-62) s'apparient à ces couleurs. On peut également agencer ces teintes avec des gris ou des blancs, telles Silhouette Élancée (P5250-24) et Raffinement (P5220-14D) de Peintures PARA. Ces harmonies de couleurs ont été spécialement imaginées pour créer des ambiances dynamiques en perpétuel mouvement qui changent selon la lumière du jour.

Plus que de simples couleurs, les tendances pour 2017, inspirées de la nature, donnent un nouveau look aux espaces de vie et se marient facilement à plusieurs styles.