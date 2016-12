Livres et magazines pour bien manger cette année!

Après le temps des Fêtes, le budget se resserre, tout comme notre ceinture. Pendant cette période, toutes les raisons étaient bonnes pour boire un bon verre de vin, s'acheter une bonne bouteille de mousseux et manger deux assiettes de tourtière. Néanmoins, 2017 se pointe le bout du nez avec un budget serré et quelques livres en trop. Voici donc quelques trucs trouvés dans les magazines qui vous aideront à cuisiner à petit budget ou à concocter des menus santé.

Les Éditions Pratico-Pratiques ont récemment publié un ouvrage relatant la façon dont s'est prise Caty Bérubé, éditrice et auteure pour les Éditions Pratico-Pratiques . En compagnie d'une kinésiologue et d'une nutritionniste, Caty a décidé de perdre 10 lb en 1 mois et de publier les moyens qu'elle a utilisés pour s'y prendre. Un exploit qu'elle a réussi «sans trop se priver des bonnes choses», écrivait celle qui se dit épicurienne de nature. Cet ouvrage de 224 pages est très complet et conseille une multitude d'exercices, en plus de procurer de nombreuses idées afin de concocter de succulents repas santé.

Caty varie son menu et ses exercices chaque semaine, le livre étant lui-même divisé ainsi. Même pour les personnes qui cherchent seulement des idées repas, vous serez servis. Quatre semaines avec des repas détaillés du déjeuner au souper, en passant par la collation, sont présentées avec les recettes accompagnées de photos alléchantes. Un livre bien garni qui saura vous aider à retrouver votre équilibre après un temps des Fêtes riche en gâteries.

Des mêmes éditions, Pratico-Pratiques s'est inspirée du livre de son éditrice en chef, Caty Bérubé pour créer un livre de recette rassemblant 135 soupers à moins de 375 calories en 5 ingrédients, 15 minutes. En effet, l'ouvrage contient de tout, en passant par les plats principaux faits à partir de viande rouge ou blanche, des soupes, des salades et même des accompagnements. Un livre complet qui saura vous donner de l'inspiration pour l'année à venir!

Budget restreint

Qui dit cuisine, dit aussi Ricardo. Cet ingénieux chef a élaboré un magazine qui saura vous aider à économiser pour vos repas. En effet, son équipe a déniché plus de 75 recettes pour vous aider à cuisiner à petit budget. Conseils et astuces vous seront fournis afin de préparer des repas faits avec des aliments peu coûteux. Par exemple, Ricardo vous conseille de recycler la saumure de vos cornichons pour conserver ce goût d'aneth et d'y faire mariner des pilons de poulet. Une astuce originale qui saura plaire à tous. Il revisite aussi les cigares au chou, repas populaire chez grand-maman et qui le deviendra à coup sûr dans votre cuisine.