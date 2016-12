Loop: des roues géantes inspirées du conte pour enfants

Pour sa 7e édition, c'est Loop, une création signée Ekumen, qui anime la place des Festivals du 8 décembre 2016 au 29 janvier 2017. L'endroit s'illumine avec la poésie mécanique des treize zootropes géants de Loop. Cette oeuvre interactive et participative réchauffera assurément les publics de tous âges qui devront activer avec entrain les cylindres pour voir défiler des images inspirées de contes pour enfants. Accompagnant ces dessins animés géants, se feront entendre les sons d'une boîte à musique placée au coeur de chacun des zootropes.

Ainsi, les treize cylindres aux anneaux de couleur illuminés défilent chacun une histoire de quelques secondes : un crapaud devient prince, un loup souffle la maison des trois petits cochons, des yeux effrayants apparaissent du néant. Ces illustrations tout comme la vidéoprojection sont signées Ottoblix et sauront éveiller l'imaginaire et quelques souvenirs des petits comme des grands.

L'oeuvre s'inspire du zootrope, un jouet optique inventé au XIXe siècle. Loop est un hybride entre la boîte à musique, le zootrope et la draisine à levier. Cette machine rétrofuturiste de plus de deux mètres de diamètre crée des boucles de contes qui s'animent. Par l'exercice concerté des passants qui activent une draisine à bras, le cylindre à images s'illumine et donne l'illusion de mouvement des dessins.

Les images en noir et blanc teintées d'un effet stroboscopique rappelant les débuts du cinéma sont visibles à l'intérieur et à l'extérieur du cylindre et peuvent s'observer de près comme de loin. La vitesse de défilement des images, la fréquence de frétillement de la lumière et le rythme de la composition sonore sont déterminés par les participants selon la cadence d'exécution.

Concours Luminothérapie

L'équipe lauréate a été choisie parmi 28 participants ayant proposé un projet. Toutes les propositions reçues sont disponibles sur le site Internet du Quartier des spectacles, ainsi que le règlement, les critères d'évaluation du concours et le jury de la 7e édition.

Source : v2com