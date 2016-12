Noël chez Toit & Moi

1 / 30

Plein écran On retombe en enfance chez les Giroux de Laterrière. Claudie Laroche

Plein écran Une décoration rustique et originale chez Katie Blackburn d'Arvida Katie Blackburn

Plein écran Le magnifique travail d'Alain Boily de Jonquiere. Alain Boily

Plein écran La magnifique table préparée par Camil et Cecile Guimond de Chicoutimi. Camil et Cecile Guimond de Chicoutimi.

Plein écran Le sapin de Noël de Camil et Cecile Guimond de Chicoutimi. Camil et Cecile Guimond de Chicoutimi.

Plein écran Camil et Cecile Guimond de Chicoutimi.

Plein écran La magie de Noël préparée par le comité de décoration et les bénévoles du centre d'hébergement Résidence Ste-Marie à Jonquière, pour le plus grand plaisir des résidents et des familles. Comité de décoration et les bénévoles du centre d'hébergement Résidence Ste-Marie à Jonquière

Plein écran Comité de décoration et les bénévoles du centre d'hébergement Résidence Ste-Marie à Jonquière

Plein écran Comité de décoration et les bénévoles du centre d'hébergement Résidence Ste-Marie à Jonquière

Plein écran Comité de décoration et les bénévoles du centre d'hébergement Résidence Ste-Marie à Jonquière

Plein écran Comité de décoration et les bénévoles du centre d'hébergement Résidence Ste-Marie à Jonquière

Plein écran Comité de décoration et les bénévoles du centre d'hébergement Résidence Ste-Marie à Jonquière

Plein écran Comité de décoration et les bénévoles du centre d'hébergement Résidence Ste-Marie à Jonquière

Plein écran Comité de décoration et les bénévoles du centre d'hébergement Résidence Ste-Marie à Jonquière

Plein écran Comité de décoration et les bénévoles du centre d'hébergement Résidence Ste-Marie à Jonquière

Plein écran «Voici les decorations de ma mere Doris Fortin. Elle adore Noël et envahit le salon de plus en plus d'année en année!» , Meril Beauregard. Meril Beauregard

Plein écran Voici un décor artisanal fait de récupération: bois, styromousse et plusieurs couches du papier du journal le Quotidien et Progrès Dimanche. Le bonhomme de neige trône derrière la maison de Germaine Tremblay de Métabetchouan-Lac-à-La-Croix. Il est visible de la route et mesure une dizaine de pieds. Germaine Tremblay

Plein écran . «Un vélo qu'on a toujours aimé enfourcher et malgré l'achat de vélos plus récents, le «Kona» avait toujours sa place dans la remise. On ne se décidait jamais à s'en départir...Comme une vieille paire d'espadrilles qui a plein d'histoires de courses. Maintenant, on a une excellente raison de le garder, je lui ai donné une deuxième vie !» - Nathalie Guérin Nathalie guérin

Plein écran La crèche de Noël de Gaston Rinfret de Laterrière. Gaston Rinfret

