Un premier écoquartier verra le jour à Saguenay en 2017

Premier écoquartier à Saguenay, le Luxuor Récréatif inc. se distinguera par ses habitations certifiées LEED et son terrain multi récréatif de 7,5 million de pi2, qui comprend, notamment, un sentier de vélo de montagne et d'activités diverses (Fat bike, raquette, ski de fond, randonnée pédestre, etc.) de 6 km. Ce sentier aménagé fait le pourtour des trous 15 et 16. Les propriétaires profiteront aussi d'un sentier pour accéder au club de golf. Soulignons que tous les sentiers privés seront exclusivement attitrés aux résidents et leurs invités.

L'entrée du quartier, qui donne sur le boulevard Talbot, sera aussi bien délimitée, grâce à une pancarte qui, de par son esthétisme, annoncera les couleurs de l'écoquartier.

Première phase de 36 unités

Les promoteurs du Luxuor Récréatif inc. prévoient réaliser trois phases, pour un total de 187 unités. La première phase, qui débutera en 2017, comprend 36 unités, dont neuf quatre logements, dix jumelés, seize unifamiliales et un terrain commercial pour une garderie ou un commerce de proximité. La majorité des terrains sont de grande superficie et boisés à l'arrière. Des jumelés sur dalle seront aussi offerts pour répondre à un besoin grandissant de ce genre de propriété. Ceux-ci conviennent généralement aux personnes seules, aux couples résidant à l'extérieur de la région pendant six mois ou tout simplement aux propriétaires recherchant des terrains nécessitant moins d'entretien.

À l'insu de d'autres quartiers de ce genre où tous les bâtiments sont semblables, le Luxuor offrira le libre choix tout en respectant les critères de base pour assurer un quartier homogène.

Ce nouveau quartier offrant un milieu de vie paisible et naturel constitue assurément une valeur ajoutée à l'offre de terrains actuelle à Chicoutimi. «Ce type de développement offrant un milieu de vie d'exception est une denrée rare à Saguenay présentement. Les terrains risquent donc de partir rapidement. D'ailleurs, les personnes intéressées peuvent déjà réserver leur terrain auprès des promoteurs», affirme M. Roger Dumais, propriétaire de AR Construction.

Qui plus est, sa situation géographique permettra à plusieurs adeptes de vélos de route de trouver leur compte : « Des clubs de vélos tels que Vélo Affaires Saguenay se servent du stationnement du club de golf de Chicoutimi comme point de départ et d'arrivée pour plusieurs de leurs parcours. Ils pourront ainsi partir de chez eux. De plus, les bâtisses seront conçues avec le souci d'offrir le plus d'espace de rangement possible. Ce sera parfait pour les cyclistes », ajoute l'entrepreneur.

Crédit de taxes municipales régressif

«Dans le cadre du programme de subventions pour les constructions LEED, la Ville de Saguenay offre un crédit de taxes municipales régressif sur cinq ans, qui se répartit comme suit : une exemption de taxes la première et la deuxième année, un crédit de taxe de 50 % pour la troisième et la quatrième année et un crédit de 25 % pour la cinquième année. En chiffre, cette subvention se traduit par des milliers de dollars économisés», explique Gilles Dufour, président de Construction Immobilière GD.

«Par exemple, dans le cas d'un 4 logements dont l'évaluation foncière s'élève à 283 200 $ et les taxes foncières à 2 832 $/année, les deux premières années, les propriétaires économisent 2 832 $, les deux années suivantes 1416 $ et la cinquième année, 708 $. Ainsi sur un total pour les cinq ans de 14 160 $ de taxes foncières à payer, ils économiseront 9 204 $. De plus, le coût engendré par la certification LEED est aussi rentabilisé rapidement grâce à l'économie d'énergie considérable qu'engendre ce type de construction ultra performante sur le plan énergétique et écologique.»

Certification LEED Argent

AR Construction, premier entrepreneur général de sa catégorie à offrir un écoquartier entièrement LEED au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a suivi une formation spécialement conçue pour la construction de bâtiments certifiés LEED.

Toutes les constructions du Luxuor Récréatif inc. seront certifiées LEED Argent, mais l'entrepreneur général voit plus loin et est confiant d'atteindre la certification Or.

Un milieu de vie harmonieux

Afin d'assurer aux résidents du quartier une trame urbaine harmonieuse et homogène, des règles architecturales strictes ont été établies. Au total, 20 modèles de maisons d'architecture contemporaine sont proposés. Un catalogue comprenant tous les modèles d'habitations est disponible. On peut le consulter directement aux bureaux de AR Construction ou via le site du Luxuor Récréatif, où vous pourrez visionner une vidéo de présentation du projet. Pour accéder au site recherchez Luxuor Récréatif inc. sur Google ou rendez-vous au www.constructionigd.com/dev1.php