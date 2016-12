Pour le Nouvel An... des bulles sans se ruiner!

Claudie Laroche

La fête de Noël se termine... Vous consacrerez peut-être les prochains jours à vous reposer et déjà préparer le réveillon du jour de l'An. Et qui dit Nouvel An, dit aussi «bulles». Afin que vous ne dépensiez pas une fortune en mousseux et champagne à ouvrir à l'heure fatidique, Marc Simard, conseiller à la SAQ du boulevard Talbot à Chicoutimi, a identifié pour vous quelques produits qui conviendront à votre budget. Voici donc une suggestion de bulles à moins de 50 $ qui vous aideront à commencer l'année du bon pied!