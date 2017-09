Les Voyageurs éliminés

Encore une fois, une mauvaise manche a suffi pour couler les Voyageurs. En fin de troisième, les Diamants qui menaient 1-0 ont en effet réussi à larguer leurs adversaires en inscrivant sept autres points au cours de cette seule manche. Même si le lanceur partant Derek Côté a accordé six points avant de céder sa place à Maxime Bélanger au monticule, un seul était mérité. Les hôtes ont ajouté deux autres points dans la manche suivante pour filer vers la victoire et clore la série 4-1. Leur as lanceur Vincent Ruel a largement contribué à la victoire des siens avec six manches complètes au monticule, vengeant du même coup sa défaite au match initial.

Même s'il était déçu de fermer les livres sur une aussi cinglante défaite, l'entraîneur-chef Martin Pouliot n'en a pas tenu rigueur à ses protégés, d'autant plus qu'ils ont fait de leur mieux malgré l'absence de joueurs d'impact. « Comme dimanche, nous avons eu cette fameuse manche qui n'en finit plus. Je ne pense pas que Derek soit à blâmer. C'est plate un peu, parce qu'on a fait jouer des joueurs qui n'ont à peu près joué à des positions clés. Je ne veux pas jeter le blâme sur personne, au contraire. Mais quand je coachais à Charlesbourg et à Québec, quand on savait que des gars partaient pour les collèges américains, nous avions toujours le luxe de les tasser pour faire jouer davantage ceux qui seraient présents en série. Cette année, avec les Voyageurs, étant donné que nous étions dans une course pour les séries, nous ne pouvions nous permettre ce luxe », a fait valoir le pilote des Jonquiérois.

Soulignons que les Voyageurs ont pu compter sur la présence du Jonquiérois Nicolas Doré, qui est revenu du New Jersey pour donner un coup de main à ses coéquipiers. Mais il n'en demeure pas moins que les Jonquiérois auraient eu besoin des trois autres joueurs qui ont quitté pour les collèges américains pour espérer avoir une chance de vaincre les champions de la saison régulière.

De cette série, Martin Pouliot retient que ses troupes ont livré un bon premier match « où notre lanceur a été meilleur que son adversaire » et qu'elles se sont bien battues lors des matchs à domicile. « Dans les matchs 3 et 5, on a été sortis tôt dans la rencontre, tandis que pour ceux disputés au Saguenay, on a été encore dans le coup en cinquième ou sixième manche. Le résumé de ces quatre parties, c'est une manche qui n'en finit plus où on accorde 5, 6 points sur des erreurs, des buts sur balles, etc. »

« On va faire un bilan dans les prochaines semaines, mais je pense que j'ai fait ma job de directeur gérant. Au cours des deux dernières années, j'ai échangé des joueurs de 22 ans pour acquérir des joueurs de 17-19 ans qui vont rester dans l'équipe pour que le club demeure compétitif », analyse Pouliot, qui se console à l'idée qu'il ne perdra peu ou pas de joueurs l'an prochain en raison de leur âge.

Mentionnons enfin qu'en quart de finale, les Diamants affronteront les Aigles de Trois-Rivières qui ont balayé leur série contre les Alouettes de Charlesbourg.