Le duel Sags-Drakkar remis au 5 décembre

Ce n'est pas l'idéal, mais c'est ça. On ne peut pas s'apitoyer sur notre sort. On n'a pas le choix », a confié le pilote des Bleus à propos de la situation et de la remise de la rencontre de mercredi.

Dans une vidéo publiée sur le site Internet de la ville, le maire Jean Tremblay a expliqué qu'une fuite dans une conduite de deux pieds de diamètre vers l'usine de traitement d'eau a eu des répercussions dans un large secteur de Chicoutimi, incluant trois arénas. En plus du Centre Georges-Vézina, toutes les activités ont également été annulées jusqu'à nouvel ordre au Pavillon de l'agriculture et l'aréna de l'UQAC. La piscine du Cégep de Chicoutimi a également été fermée.

•Arrivé au Saguenay mardi, German Rubtsov a participé à une première séance d'entraînement mercredi matin. Son dossier n'a toutefois pas évolué au cours des dernières heures. Yanick Jean a admis qu'il n'aurait pas pu obtenir sa libération internationale à temps pour permettre à l'attaquant russe de jouer en soirée, si la rencontre avait eu lieu. Le directeur général et entraîneur-chef ne pouvait pas non plus dire s'il pensait obtenir les papiers d'ici vendredi, alors que les Sags disputeront leur premier match sur la route, à Drummondville. Le lendemain, les Chicoutimiens seront du côté de Sherbrooke...

• Un autre joueur russe représente un dossier complexe, soit Vitalii Abramov avec les Olympiques de Gatineau. Retranché mercredi matin par les Blue Jackets de Columbus, l'attaquant de 19 ans s'accordera du temps pour encaisser le choc avant de décider où il jouera en 2017-18. Champion marqueur de la LHJMQ la saison dernière avec 104 points, Abramov est convaincu ne plus rien avoir à prouver dans les rangs juniors et regarde la possibilité d'évoluer chez les professionnels, en Finlande plus précisément. Les Blue Jackets ne seraient pas chauds à cette idée, mais la famille Abramov et ses agents vont réfléchir à la prochaine étape de la carrière du meilleur compteur LHJMQ au cours des prochains jours. L'entente entre la LNH et la Ligue canadienne de hockey (LCH) est pourtant claire. Tout joueur sélectionné dans le circuit Bettman à partir de la LCH doit être retourné à son équipe junior s'il a moins de 20 ans. D'ailleurs, dans leur communiqué, les Blue Jackets ont écrit que Vitalii Abramov avait été « cédé aux Olympiques de Gatineau de la LHJMQ »... Dave Ainsley