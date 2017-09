Robtsov arrive à Saguenay mardi

Les Saguenéens sont toujours en attente de la libération internationale qui leur permettra de compter sur les services de celui qui a été le choix de première ronde des Flyers de Philadelphie en juin 2016.

Rubtsov a été retranché du camp des Flyers jeudi dernier, mais il n'a pas été en mesure de jouer pour les Saguenéens en fin de semaine.

Compliqué

Le dossier est complexe. Yanick Jean a expliqué, mardi, qu'un joueur européen qui poursuit sa carrière junior en Amérique du Nord doit absolument connaître l'identité de sa nouvelle équipe avant d'obtenir sa libération de la part de sa fédération. Comme les Flyers ne savaient pas avant la semaine dernière où évoluerait Rubtsov en 2017-2018 (ils auraient pu le céder à leur club-école de la Ligue américaine au lieu de le retourner aux Saguenéens), ils ne pouvaient entamer les démarches plus rapidement.

« On attend que les Flyers nous disent qu'il peut jouer, a indiqué Yanick Jean, mardi. C'est une question de jours avant d'avoir les papiers et les Flyers vont nous dire quand ils vont avoir le OK. Pour le moment, on sait qu'il arrivera mardi et qu'il s'entraînera avec nous. »