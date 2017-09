Meilleur effort, même résultat

Kevin Klima et Alexis Shank constatent les dégâts après le but de la victoire réussie par Alex-Olivier Voyer de l'Océanic.

«Je ne mets pas de pression avec le fait devant le filet, c'est ce que je fais depuis que je suis petit, a relativisé Alexis Shank. Je n'étais pas stressé et ça a bien été. La confiance était là et je voulais que le prochain tir arrive. Je suis encore en adaptation, mais ça commence à aller mieux. Les défenseurs ont également fait un bon travail devant moi.

Après Zachary Bouthillier vendredi face aux Remparts de Québec, c'était au tour de la recrue Alexis Shank d'obtenir le départ devant le filet des Saguenéens. Celui qui a obtenu deux départs la saison dernière, à Val-d'Or et Baie-Comeau, amorçait un premier match devant ses nouveaux partisans. Il a bien aimé l'expérience, d'autant plus qu'il n'a pas trop paru intimidé par la situation. Le portier a bloqué 31 tirs.

«On a donné 25 chances de marquer vendredi, contre 10 ce soir, a fait remarquer Jean. On a vu une grosse différence entre les deux matchs et il faut bâtir là-dessus. J'ai l'impression qu'on a fait un pas en avant. Je n'ai pas grand-chose à dire de ce match-là. Oui, il y a eu des erreurs et c'est tout à fait normal. Leurs deux buts ont été marqués alors que la rondelle a dévié sur un patin d'un de nos joueurs. Ça fait un peu partie du jeu et à la fin de la saison, ça s'égalise.»

Il aura fallu près de 107 minutes de jeu avant que l'Océanic de Rimouski marque un premier but cette saison, c'est-à-dire plus de cinq périodes de jeu. Blanchie 5-0 vendredi à Baie-Comeau, la formation du Bas-Saint-Laurent a semblé prendre ses aises après le premier but marqué par Dominic Cormier.

«On a explosé avec neuf buts à notre dernier match préparatoire et depuis ce temps-là, on a eu peu de la misère à acheter des filets, a convenu l'entraîneur-chef de l'Océanic, Sege Beausoleil. C'est bon pour tout le monde, il faut travailler pour acheter nos buts. C'est bon pour la jeunesse. Les gars serraient peut-être un peu trop leurs bâtons, il fallait générer plus de chances et c'est ce qu'on a fait en troisième période. Ça a porté fruit.»

L'Océanic est arrivé au Saguenay à 3h30 du matin samedi de son voyage à Baie-Comeau. Dans ces circonstances, Beausoleil levait son chapeau à sa troupe.

«On est allé puiser dans des réserves d'énergie qu'on ne croyait pas possibles, c'est une bonne nouvelle», a-t-il souligné. Premier choix au repêchage en juin dernier, Alexis Lafrenière a récolté son premier point en carrière dans la LHJMQ sur le but de Dominic Cormier, sans pour autant être le plus flamboyant sur la glace.

«Il a sûrement hâte d'enfiler l'aiguille, mais je pense qu'on doit jouer de manière un peu plus simple, et ça inclut Alexis, a mentionné Serge Beausoleil. On doit amener plus de trafic devant le filet en envoyant plus de rondelles également.»

Les Saguenéens jouent leur prochain match mercredi en recevant la visite du Drakkar de Baie-Comeau, tandis que l'Océanic renoue avec l'action vendredi à Rimouski, lors de la visite des Olympiques de Gatineau.

En bref

Atteint au visage par un tir, Zachary Lavigne a quitté le match en deuxième. L'attaquant des Saguenéens a perdu quelques dents et des examens vont déterminer si le jeune homme souffre d'une fracture de la mâchoire. Son histoire n'est pas sans rappeler celle d'Antoine Marcoux la saison dernière. Le joueur de 20 ans avait subi la même blessure, l'obligeant à s'absenter pour une longue période.