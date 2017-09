Une première performance décevante pour les Sags

Choisi comme gardien de but partant, Zachary Bouthillier a bloqué les 13 tirs dirigés vers lui, dont plusieurs ont atterri en plein milieu de son plastron. Son vis-à-vis Dereck Baribeau a fait face à six lancers.

Philipp Kurashev a doublé l'avance des siens à la faveur d'un avantage numérique un peu plus de quatre minutes plus tard en complétant une belle passe de son capitaine Matthew Boucher dans l'enclave.

« Je n'ai pas aimé notre discipline, je n'ai pas aimé notre éthique de travail et j'ai trouvé qu'on a manqué un peu de respect pour nos partisans, a continué Yanick Jean. Il y avait une bonne foule et j'étais déçu pour ça. C'était à l'inverse de notre identité d'équipe. »

En plus d'écoper de six pénalités mineures, les Sags ont été dominés 37-25 au chapitre des tirs au but.

« Elle passe un peu moins, a convenu l'entraîneur-chef des Saguenéens. Il y avait beaucoup de nervosité en début de match et en troisième période, on a essayé en mettant de la pression. On aurait aimé voir ça plus tôt dans la rencontre. »

Si Yanick Jean s'attendait à ce que la première période soit un peu plus ardue en raison de tout ce qui entoure un match d'ouverture, la deuxième période était un peu plus difficile à accepter.

Malgré la défaite, la performance du gardien Zachary Bouthillier était le point positif dans le camp des Saguenéens. À son premier départ officiel, le portier a permis à sa nouvelle équipe d'espérer jusqu'à la toute fin.

Auteur de 34 arrêts, l'ancien porte-couleurs des Cataractes de Shawinigan a utilisé son imposant gabarit pour couper les options aux joueurs des Remparts.

« C'est un bon premier départ, c'est sûr que j'aurais aimé toutes les arrêter et gagner 1-0, mais ça fait juste commencer, a résumé le gaillard de six pieds, deux pouces. Je suis content de commencer avec une telle performance et ça part bien mon année. »

Appelé à batailler pour le poste de gardien numéro un avec la recrue Alexis Shank, Zachary Bouthillier voit la situation d'un bon oeil.

« De ne pas être numéroté et en ayant une belle collaboration libre, je pense que ça donne confiance », a-t-il philosophé, ajoutant que toute l'équipe pouvait mieux joueur.

« C'est une première partie, on n'a peut-être pas travaillé à notre maximum et tout le monde le sait. On va se reprendre demain (samedi) et ça va être une meilleure performance. »

Pour Yanick Jean, l'expérience acquise par Bouthillier à Shawinigan l'an dernier l'a conforté dans sa décision de lui donner le filet pour le premier match.

« Il a été très solide, a-t-il souligné. Il a fait des arrêts-clés à des moments opportuns et la seule raison qu'on a pu mettre le match 2-1 et rester dans le coup, c'est lui. »

Pas d'excuses

Le capitaine Olivier Galipeau refusait de mettre la performance de vendredi sur le dos de la nervosité, ou sur le fait que la nouvelle édition des Saguenéens comptait sur une douzaine de nouveaux visages.

« Ça fait près d'un mois que l'équipe est formée donc je ne pense pas qu'on avait d'excuses, a fait valoir le défenseur de 20 ans. Ce n'est pas de cette façon qu'on voulait sortir, surtout devant nos partisans. Ce n'était pas digne d'une bonne performance ».

Galipeau a ciblé les mauvaises pénalités comme élément néfaste, ce qui a entraîné du jeu brouillon par moments. Des erreurs ont également été coûteuses. Les Sags pourront maintenant faire oublier le match de vendredi dans quelques heures, face à l'Océanic.

« On a la chance de se reprendre et c'est ce qu'on compte faire, a affirmé Olivier Galipeau. On va rectifier certains détails et je pense que la clé est de connaître un bon départ. »

Desgagnés absent six semaines

Absent vendredi, Mathieu Desgagnés devra être opéré à un genou. L'attaquant de 17 ans s'est blessé il y a environ deux semaines pendant un match préparatoire.

Yanick Jean s'attend à devoir se passer de Desgagnés pour les six prochaines semaines. Le jeune homme devrait passer sous le bistouri la semaine prochaine.

Pour ce qui est de German Rubtsov, il se retrouvait toujours à Philadelphie vendredi, après avoir été retranché par les Flyers la veille. Son agent travaille à obtenir sa libération. Jean n'avait pas de détails à donner, mentionnant qu'une libération doit toujours être obtenue pour qu'un joueur puisse jouer en saison régulière.

Même si Rubtsov a disputé une partie préparatoire avec les Saguenéens, tout est à refaire pour qu'il puisse prendre part à des « vrais matchs ».

Boucher ravi

Dans l'autre vestiaire, Philippe Boucher était pleinement satisfait de ce premier examen. À plusieurs occasions, les Remparts ont été plus combatifs que les Saguenéens, en plus d'exploiter leur vitesse à plein escient.

« Du début à la fin du match, on a été solide et tout ce qu'on a travaillé (à l'entrainement), on l'a vu, a fait remarquer l'entraîneur et directeur général des Remparts. On a une belle profondeur et c'est venu d'un peu partout. »

Philippe Boucher a lui aussi donné du crédit à Zachary Bouthillier, principal responsable du résultat serré. « Ce n'est pas pour rien que les joueurs des Sags ont ovationné leur gardien en troisième période, c'est lui qui les a gardés dans le match. »

Atteint au visage en fin de troisième par un tir de Samuel Houde, Tomas Dajcar a évité le pire, selon les premières constatations de l'équipe médicale des Remparts.