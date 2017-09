Yanick Jean espère un bon début de saison

L'an dernier, les Chicoutimiens n'avaient remporté que trois de leurs dix premières sorties. En 2015, les Sags avaient eu besoin de dix rencontres pour signer leur première victoire. Dans les deux cas, ce retard accumulé en début de saison avait eu une incidence importante au classement général.

« On a changé des choses à l'intérieur du camp d'entraînement. Ceci étant dit, ce sont 13 nouveaux joueurs qui apprennent à jouer sur une grande glace et faire la transition grande glace, petite glace. Ce n'est pas comme n'importe quel autre club dans la ligue. Je l'ai répété à maintes reprises depuis que je suis arrivé ici, mais ceux qui disent que la glace olympique ne change rien se mettent un doigt dans l'oeil. Ce n'est pas connaître le hockey, point final. On l'a vécu l'an dernier après la période de transactions. Ça pris un certain temps avant que nos joueurs soient capables de faire le transfert. Il y a quelque chose de normal là-dedans », d'insister l'entraîneur-chef et directeur général, qui a discuté du sujet avec ses troupiers récemment.

« On veut gagner, mais pas au détriment de tricher pour gagner des matchs, de rappeler Yanick Jean. S'il y a des joueurs qui ont un stress supplémentaire avec ça, qu'ils viennent me voir, je vais leur enlever.

« Il n'y a personne qui a un fusil chargé sur la tempe pour gagner le premier match. On veut gagner tous les soirs, mais ce n'est pas là-dessus qu'on met l'emphase. Personne ne va être étouffé par cette pression, a-t-il poursuivi. J'ai trop vu de clubs dans le passé gagner des matchs tôt en saison en trichant et en ne faisant pas les choses de la bonne manière. Ces équipes paient le prix après les Fêtes. Regardez nos deux débuts de saison et nos deux dernières fins de saison. Ici, ce n'est pas ça. »

Yanick Jean aimerait toutefois voir un plus grand sentiment d'urgence lors des dernières semaines. Les changements apportés à la manière de faire feront évoluer les choses plus rapidement à son avis. « Quand ce club-là jouait avec un sentiment d'urgence dans les deux dernières années, il était difficile à battre. Tu ne peux pas avoir le même sentiment d'urgence qu'en séries dès le jour un, je comprends, mais il y a un processus et il peut s'atteindre plus rapidement », d'exposer Yanick Jean.

Ce dernier ne se montre pas trop inquiet du manque d'expérience en défensive. Exception faite des trois vétérans Olivier Galipeau, Jérémy Groleau et Morgan Nauss, les quatre autres membres de la brigade ont disputé un total de 56 parties dans la LHJMQ. Les deux gardiens Zachary Bouthillier et Alexis Shank possèdent également peu d'expérience du circuit Courteau.

« On va en perdre quelques avances, je le dis tout de suite. On ne voudrait pas, mais ça va arriver. C'est de l'expérience et ça s'acquiert. On va mettre nos défenseurs pour qu'ils aillent chercher cette expérience. Ça revient encore à notre processus », d'analyser le pilote des Bleus.