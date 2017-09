Une dernière répétition à Pont-Rouge

« On a hâte que ça compte », reconnaît l'entraîneur-chef Yanick Jean, convenant que les effets du camp d'entraînement, qui s'échelonne depuis déjà près d'un mois, commencent à se faire sentir. Pour ce faire, il essaie de changer la routine autant que possible. Il reste que la mise en place des stratégies doit se faire pendant les entraînements. « On voit beaucoup de nouvelles choses présentement à l'entraînement et c'est important de les mettre en application dans des matchs », fait-il valoir, rappelant que la rencontre à Pont-Rouge sera disputée devant des gradins bondés, ce qui ajoute un peu de piquant à l'affrontement et une saveur de saison régulière.

Depuis la saison dernière, les autorités de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont décidé de repousser de quelques jours le début des choses sérieuses, dans l'objectif que les joueurs qui participent à des camps professionnels soient de retour pour les premières rencontres.

La stratégie est gagnante. Déjà quelques joueurs ont commencé à rentrer au bercail et plusieurs autres le feront dans les prochains jours, à l'image du défenseur des Sags Olivier Galipeau, qui participait au camp des Blackhawks de Chicago.

Un seul membre de l'organisation chicoutimienne, l'attaquant German Rubtsov, se trouve encore chez les pros, avec les Flyers. « Le début de la saison va être plus intéressant pour les partisans. Ce sera beaucoup plus révélateur du calibre », de souligner Yanick Jean.

Joueur autonome

Au cours des dernières heures, Yanick Jean a mis sous contrat un joueur autonome, soit le défenseur de 17 ans du Blizzard du Séminaire Saint-François, Xavier Pomerleau. Il l'avait à l'oeil depuis déjà quelques mois. « On l'avait suivi lors du tournoi printanier dans le midget AAA et on est retournés le voir en fin de semaine dernière, ce qui nous a convaincus », d'indiquer le DG des Sags à propos de l'arrière format géant de 6 pieds 2 livres.

Pour Yanick Jean, le fait que le jeune homme ait réussi à percer l'alignement du Blizzard à 17 ans en dit beaucoup sur sa progression, même s'il a été ignoré au dernier repêchage de la LHJMQ. « Je pense que les six défenseurs du Blizzard vont jouer dans le junior majeur un jour », annonce-t-il avec optimisme. Les Sags ont sélectionné deux défenseurs du Blizzard au dernier repêchage, Thomas Ferland en troisième ronde, puis Louis Crevier, au cinquième tour.