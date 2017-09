Vers les 900 abonnés

Respectivement président et directeur des opérations des Saguenéens, Richard Létourneau et Serge Proulx ont fait le tour, mardi matin, des nouveautés qui touchent la promotion et le marketing. Ils ont notamment précisé que l'équipe compte présentement 803 abonnés de saison. Ce chiffre n'inclut pas le volet corporatif et les loges du Centre Georges-Vézina.

« C'est une réussite, mais il faut continuer de travailler là-dessus, a précisé Serge Proulx. Parmi les détenteurs de billets de saison, on remarque 229 nouveaux abonnés. C'est une statistique importante pour nous. Nous poursuivrons le travail au cours des dix prochains jours, notamment en relançant les anciens détenteurs qui n'ont pas encore renouvelé, et nous pensons bien nous rendre à 900. »

Serge Proulx a rappelé que les abonnés auront droit à plusieurs privilèges. À chaque rencontre à domicile, ils seront éligibles à l'attribution d'une montre Samuel Bouki aux couleurs de l'équipe et d'un chandail authentique des Saguenéens. Les abonnés auront aussi la possibilité de se servir de billets non utilisés. S'ils ont raté des parties, ils pourront utiliser les anciens billets pour un autre match, jusqu'à un maximum de quatre billets par rencontre.

Au cours de sa présentation, Serge Proulx a touché bien d'autres sujets liés au marketing et à la présence de l'équipe dans son milieu. En voici les grandes lignes :

• La description des matchs à la radio sera assurée par Mathieu Belzile-Larocque. Les parties sur la route seront diffusées sur les ondes d'Énergie alors que celles à domicile pourront être écoutées sur Internet. Tous les matchs en séries seron présentés sur Énergie...

• Pour les matchs disputés les mardi, mercredi ou jeudi, les étudiants de 18 ans et plus pourront se procurer un billet et une bière pour 10 $. Pour ceux de moins de 18 ans, le coût du billet pour les parties concernées sera de 5 $...

• Sur l'heure du midi, le jour d'un match, la boutique annoncera un spécial du jour sur les réseaux sociaux. Dans la même veine, le site Internet sera revampé. Une section historique sera notamment ajoutée au fil des mois...

• Quarante personnes seront invitées à participer à la soirée Pur Vodka, le 26 octobre. L'activité visera principalement de jeunes entrepreneurs. Les cocktails concoctés à cette occasion seront disponibles au Centre Georges-Vézina jusqu'à la fin de la saison...

• Les Saguenéens demeurent partenaires du programme Tolérance Zéro. À la fin de chaque rencontre, les partisans qui en sentent le besoin pourront avoir recours à ce service...

• Au cours de la saison, un samedi, des joueurs et entraîneurs de l'équipe visiteront trois villes du Lac-Saint-Jean et du Saguenay pour rencontrer des jeunes du hockey mineur. L'équipe participera aussi à la Classique hivernale du hockey mineur de Chicoutimi...

• La présentation des joueurs aura lieu à Place du Royaume, le 21 septembre. Quatre jours plus tard, au même endroit, les joueurs participeront à un défilé de mode...

• L'implication communautaire de l'équipe comprend aussi une participation, une fois par mois, aux activités du Club des petits déjeuners, une présence à une collecte de sang, le 7 novembre, un match pour la lutte contre le cancer du sein, le 6 octobre, et un autre dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire...

• Les Saguenéens souhaitent rapprocher les anciens joueurs de l'équipe et beaucoup de travail a été fait en ce sens au cours des derniers mois. Des anciens joueurs seront invités à des matchs. « On veut qu'ils restent près de la famille », a indiqué Serge Proulx...

• Les jeunes qui le désirent pourront célébrer leur anniversaire lors d'un match. Rencontre avec son joueur préféré et autres surprises lui seront offertes...