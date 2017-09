Des Sags diminués perdent 5-3 face aux Remparts

Il s'agissait d'un cinquième match hors-concours pour la formation chicoutimienne, qui poursuit son calendrier préparatoire dimanche après-midi, sur la glace du Centre Goerges-Vézina face aux Cataractes de Shawinigan.

«Je suis content du travail des joueurs, a analysé l'entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean. On avait des effectifs réduits et des attaquants ont joué au poste de défenseur en raison des absences d'Olivier Galipeau (camp pro), Jérémy Diotte (malade) et Joakim Paradis (suspendu). On est encore au camp d'entraînement, on veut voir des choses et ce match nous a permis de passer au travers différentes épreuves et situations. C'est un bagage d'expérience supplémentaire. Malgré tout ça, on a trouvé un moyen de revenir.» Jean ne se formalisait pas trop avec le nombre de tirs au but, nettement à l'avantage des locaux. «Je n'ai pas de problème avec ça», a-t-il soufflé, lui qui n'avait aucune idée du nombre exact de tirs avant que le journaliste du Quotidien ne lui en fasse part.

Après une période de jeu où les deux équipes se sont échangé un but tôt dans la rencontre, les Remparts ont inscrit deux buts sans riposte pour faire 3-1. Vincent Lapalme a réduit l'écart à un but avant la fin de la deuxième, puis Morgan Nauss a ramené tout le monde à la case départ en début de troisième avec un but réussi en avantage numérique. L'arrière a été expulsé quelques minutes plus tard en raison d'un double-échec.

«C'est le seul point négatif du match, a reconnu Yanick Jean. On a perdu les services de Monette (Simon) en cours de match parce qu'il était malade, Nauss n'avait pas à se faire sortir du match. En tant que vétéran, tu dois garder ton calme.»

Gabriel Villeneuve a redonné les devants aux Remparts à la 13e minute et Matthew Boucher a scellé l'issue de cet autre match sans signification en comptant dans une cage abandonnée par Zachary Bouthillier. Vladislav Kotkov a réussi le premier but des Saguenéens.

Pour revenir à Bouthillier, le grand cerbère a bien fait à son premier départ avec sa nouvelle équipe en effectuant 37 arrêts. Son vis-à-vis Olivier Chalifour a cédé trois fois sur 14 tirs. Rappelé du midget AAA, le défenseur Thomas Ferland s'est attiré des éloges de Yanick Jean. Le choix de troisième tour des Bleus en juin dernier va toutefois retrouver le Blizzard du Séminaire St-François, en vue du match de dimanche face aux Élites à Jonquière.