Victoire de 5-1 des Sags: les jumeaux Klima s'amusent

Les jumeaux Kevin et Kelly Klima ont montré vendredi à Shawinigan, qu'ils étaient en mesure de contribuer offensivement avec les Saguenéens la saison prochaine. Les deux vétérans de 20 ans ont marqué une fois et ajouté deux passes, dans une victoire de 5-1 des Chicoutimiens, sur les Cataractes.

« Ils se sont présentés ici avec une attitude A1. Ils savent qu'ils s'en vont au front. Ils veulent le faire et réussir. Ils sont conscients également qu'à 20 ans, tu dois être un leader. Mentalement, quand tu es à la bonne place, c'est certain que tu vas connaître du succès », de faire valoir l'entraîneur-chef Yanick Jean lors d'un entretien téléphonique en fin de soirée.

Leur compagnon de trio, Zachary Lavigne, a également bien fait avec un but et une passe.

À l'autre bout, à son premier match complet du calendrier présaison, la recrue Alexis Shank a repoussé 24 tirs. Mathieu Samson a été le seul à réussir à le battre, à mi-chemin en deuxième, ce qui faisait 2-1 pour les visiteurs.

En trois sorties depuis le début du camp, le gardien de 17 ans n'a permis que trois buts, en près de 120 minutes, soit l'équivalent de deux parties.

« Il a simplement continué sur son erre d'aller depuis le début du camp. Il a été solide chaque fois qu'on l'a envoyé devant le filet », de souligner le pilote des Bleus.

Quelques minutes après le but des locaux, Lavigne a récupéré un retour pour redonner une priorité de deux buts aux siens. Kelly Klima avait ouvert le pointage dans le dernier droit de la première. Kevin avait placé les Sags en position avantageuse dès le début du deuxième engagement.

Le Dolmissois Jérémy Fortin a également été rapide à toucher le fond du filet en troisième, dès la deuxième minute.

Puis, à son seul match préparatoire avant de quitter pour le camp d'entraînement des Flyers, le Russe German Rubtsov s'est inscrit à la feuille de pointage, déjouant Mikhail Denisov avec moins de dix minutes à faire au cadran.

Les porte-couleurs régionaux ont été très constants, terminant chaque période avec dix tirs au but.

« Il y avait un gros manque d'exécution en première, mais c'est normal après deux semaines sans jouer de part et d'autre. Les deux dernières périodes, on a été solides. On a aimé beaucoup de choses. On faisait plus une évaluation individuelle des choses », de raconter Yanick Jean.