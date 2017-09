De la théorie à la pratique

Pour l'entraîneur-chef Yanick Jean, les matchs de la fin de semaine seront l'occasion de vérifier les acquis des joueurs par rapport aux notions enseignées au cours des dernières semaines. « Ce sera une évaluation qui se continue, qui concernera plus le rôle de chacun que l'équipe, nuance-t-il. Ça nous permettra de vérifier si les joueurs sont capables de mettre en application les systèmes de jeu et la théorie qu'on a vus au cours des deux dernières semaines. C'est important de mettre ça en application, de ne pas attendre un mois avant que ça rentre », explique le pilote des Bleus.

Les Saguenéens amorceront la fin de semaine contre les Cataractes à Shawinigan vendredi, avant de croiser le fer avec les Remparts de Québec samedi, au Complexe d'Ancienne-Lorette. Dimanche, ils seront de retour au Centre Georges-Vézina pour affronter de nouveau les Cataractes, à compter de 16 h.

Si le capitaine Olivier Galipeau a déjà quitté pour le camp des recrues des Blackhawks de Chicago, l'attaquant russe German Rubtsov disputera le premier match contre Shawinigan vendredi soir, avant de quitter pour le camp des Flyers de Philadelphie.

Pour le match de vendredi soir, Yanick Jean jumellera Rubtsov (centre) avec son compatriote Vladislav Kotkov et Vincent Milot-Ouellet. « Pour les 2e et 3e matchs, c'est (Vincent) Lapalme qui va prendre la place (de Rubtsov) au centre, précise l'entraîneur-chef. On sait exactement ce que Lapalme est capable de faire et il jouera avec Kotkov et Milot. Les autres trios seront composés de (Zachary) Lavigne avec les deux Klima (Kelly et Kevin) et nos trois jeunes de 17 ans, (Mathieu) Desgagnés, (Samuel) Houde et (Félix-Antoine) Marcotty joueront ensemble. »

À la défensive, le pilote des Sags n'avait pas encore déterminé les paires. « Il y aura beaucoup de mouvement, puisque Galipeau est parti. » Devant le filet, les gardiens Zachary Bouthillier et Alexis Shank seront en poste pour un match chacun et il est possible qu'ils se partagent le travail pour l'une des trois rencontres, mais ça reste à déterminer.

D'autre part, Yanick Jean s'attend à ce que leurs adversaires du week-end leur offrent une belle opposition. « Je pense que ce seront de bons alignements », avance-t-il. Dans le cas de Shawinigan, il s'attend à faire face à une opposition semblable à celle rencontrée l'an dernier, lors du match hors-concours disputé à Roberval. « Ce sera un match où la plupart des bons éléments seront présents puisqu'il n'y en aura pas beaucoup qui seront partis pour des camps professionnels, même s'il y en aura quand même quelques-uns », a-t-il conclu.