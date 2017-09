Galipeau invité par les Blackhawks

Olivier Galipeau quittera le Saguenay mercredi en direction de la ville des vents. Il subira des tests physiques avant de prendre la route de Traverse City au Michigan pour un tournoi réunissant les espoirs de huit équipes.

« Je m'attendais à ce que ça arrive plus tôt cet été et j'ai été un peu déçu, mais je gardais espoir d'une invitation à la dernière minute. Je me suis entraîné fort lors des derniers mois en ce sens et j'étais prêt à toute éventualité », mentionne Olivier Galipeau acquis des Foreurs de Val-d'Or l'an dernier à la période des Fêtes. Le vétéran a été une pièce maîtresse du parcours des Sags en séries éliminatoires, amassant 13 points en 16 rencontres, dont le but égalisateur et de la victoire lors de la septième partie de 2e tour face aux Huskies, à Rouyn-Noranda. Malgré tout, les organisations professionnelles ne se sont pas ruées pour lui offrir une invitation. Les Hawks lui ont confirmé l'heureuse nouvelle tard lundi soir.

« C'est une opportunité pour moi et je veux la saisir. Je ne vais pas là comme passager », assure le meneur de la brigade défensive des Sags.

« Oui, c'est une occasion à saisir. C'est une première chance pour moi chez les professionnels. Mais je veux garder mon jeu à moi et ma personnalité sur la glace et à l'extérieur. Je suis un leader et j'entends rester moi-même », annonce Olivier Galipeau.

« J'aurais eu une grande déception si je n'avais finalement pas reçu d'invitation. Souvent, quand on met les efforts, ça finit par rapporter. Je m'en vais là-bas pour m'amuser comme je le fais toutes les fois que je suis sur la patinoire, mais je veux aussi en tirer d'avantage », d'exprimer le numéro 26.

Outre Galipeau, l'attaquant russe German Rubtsov est le seul autre membre des Sags à prendre part à un camp professionnel. Le choix de première ronde des Flyers de Philadelphie en 2016 doit quitter samedi. Son retour avec les Sags n'est pas automatique. Il pourrait faire le saut dans la Ligue américaine à 19 ans, étant donné qu'il a été repêché avant sa venue dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.