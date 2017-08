Rebondir et s'établir

L'attaquant Vincent Milot-Ouellet et le gardien Zachary Bouthillier s'amènent tous les deux avec les Saguenéens de Chicoutimi dans une transaction, mais dans des circonstances différentes. Le premier veut rebondir après une dernière saison difficile tandis que le second entend s'établir comme gardien numéro un avec sa nouvelle formation.

Vincent Milot-Ouellet avait connu une première saison très intéressante dans la LHJMQ à 17 ans avec 31 points en 57 rencontres. La deuxième a toutefois été plus difficile l'an dernier avec seulement 16 points en 40 parties. «C'est un nouveau départ et ça fait du bien d'arriver dans une nouvelle équipe et une nouvelle ville. Je suis content de la situation et je veux avoir une grosse année comme à 17 ans», de mentionner l'attaquant de 19 ans qui est le premier déçu de sa production l'an dernier.

Sur la glace olympique du centre Georges-Vézina, Milot-Ouellet ne sera pas trop dépaysé, pour en avoir fait l'expérience dans le midget AAA avec les Estacades de Trois-Rivières. Il retrouve également un ancien coéquipier, Joakim Paradis, qui lui a donné de très bons commentaires sur sa nouvelle organisation.

Vincent Milot-Ouellet a un exemple très récent de joueur des Olympiques qui a relancé sa carrière avec les Sags après une transaction. En 2015-2016, Jonathan Bourcier avait marqué 30 buts, lui qui avait touché la cible 23 fois lors des deux saisons précédentes.

«J'aimerais exploser comme ça. Je sais que j'ai la capacité et je vais travailler fort match après match pour que ça se produise», d'indiquer Vincent Milot-Ouellet.

Bouthillier

La prochaine saison en sera une importante pour Zachary Bouthillier qui sera admissible au prochain repêchage de la Ligue nationale. À sa deuxième saison complète dans la LHJMQ, le gardien de 18 ans se sent prêt à occuper la pôle, après avoir été l'adjoint de Mikhail Denisov l'an dernier à Shawinigan. Cette fois, il partagera le travail avec une recrue, Alexis Shank. «Il y a une opportunité de voir plus d'action. Je suis jumelé avec un excellent jeune gardien et la porte est ouverte pour le poste de numéro un à celui qui va prendre les choses en main», de souligner Bouthillier qui ne s'en fait pas avec le repêchage de l'été prochain. «Ce n'est pas une pression de plus pour moi, d'insister le natif de Chambly. Je dois être conscient que les gens vont épier mes performances. Il reste que je dois faire le travail. La ''game'' ne changera pas. C'est une petite motivation supplémentaire.»

Zachary Bouthillier assure ne pas avoir demandé de transaction aux Cataractes. À la fin de la dernière saison, il avait tout de même exprimé le désir de se retrouver plus souvent entre les deux poteaux. «Le fait de ne pas être derrière un vétéran de 19 ans est une bonne chose. Les deux, on va faire le travail», a conclu le gardien.