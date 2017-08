Les Sags acquièrent Zachary Bouthillier

Dans les deux cas, des choix sont impliqués en retour. Dans un premier temps, il a expédié Nathan Larose aux Sea Dogs contre des choix de 2e (Rimouski 2018), 3e (Gatineau 2019) et 6e ronde (2020). Le défenseur à caractère offensif avait été un choix de 2e tour l'an dernier. Le DG a ensuite fait l'acquisition du vétéran gardien Zachary Bouthillier. Pour ce faire, il a cédé des choix de 2e ronde en 2018 et 4e ronde en 2020.

Tout a commencé dimanche quand le gardien Samuel Cardinal a décidé de quitter l'équipe pour des raisons personnelles. Yanick Jean a précisé que le jeune homme de 18 ans ne se sentait pas à l'aise. « C'est sûr que ç'a compliqué notre travail dans les dernières 24 heures », a-t-il admis au terme d'une journée bien remplie.

Jean avait déjà eu des discussions avec son homologue de la Mauricie au sujet de Bouthillier au cours de l'été, mais tout s'est véritablement enclenché après l'annonce du départ de Cardinal.

« C'est un gardien qu'on aimait beaucoup dans le midget AAA. On avait passé bien près de le sélectionner en 2016. Deux ans plus tard, on est bien content qu'il se retrouve chez nous », d'indiquer Yanick Jean, rappelant que le nouveau venu possédait de l'expérience de la LHJMQ.

En 20 parties la saison dernière, Bouthillier a compilé un dossier de 11 victoires et 6 revers, avec une moyenne de 3,09 et un pourcentage d'arrêt de .889. Le nouvel entraîneur adjoint des Sags, Claude Bouchard, le connaît très bien, lui qui dirigeait les Cataractes la saison dernière. « Il n'y a pas de numéro un, ni de numéro 2. Les deux vont connaître leur part de succès et les deux vont vivre des périodes plus difficiles. Ils vont être là pour s'épauler et on va être là également pour les encadrer », d'assurer le pilote des Bleus.

Après avoir transigé Nathan Larose, les Sags se retrouvent avec seulement six membres dans la brigade défensive. Larose était en quelque sorte le prix à payer, surtout avec le retour obtenu. « Il a une chance de devenir un bon défenseur dans la ligue, mais on considérait qu'on avait d'autres jeunes qui pouvaient le remplacer. Ce qu'on a vu de nos défenseurs de 16 ans au camp, dans un an, ils vont venir cogner à la porte. Le nombre de choix nous aidait également à prendre une décision par rapport à ce qu'on devait faire du côté des gardiens », de confier Yanick Jean, signifiant son intérêt pour ajouter un défenseur lors sur le ballottage mardi ou du côté des agents libres.