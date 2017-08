Deux transactions pour les Saguenéens

Dans les deux cas, des choix sont impliqués en retour. Dans un premier temps, il a expédié Nathan Larose aux Sea Dogs contre des choix de 2e (Rimouski 2018), 3e (Gatineau 2019) et 6e ronde (2020). Le défenseur à caractère offensif avait été un choix de 2e tour en 2015. Il avait disputé neuf rencontres dans l'uniforme des Sags la saison dernière, amassant une passe.

Puis, quelques minutes plus tard, Yanick Jean s'est entendu avec son homologue de la Mauricie pour faire l'acquisition du vétéran gardien Zachary Bouthillier. En retour, il a cédé des choix de 2e ronde en 2018 et 4e ronde en 2020. Devant le filet, les Sags étaient très inexpérimentés avec deux recrues, Alexis Shank et Samuel Cardinal. En 20 parties la saison dernière, Bouthillier a compilé un dossier de 11 victoires et 6 revers, avec une moyenne de 3,09 et un pourcentage d'arrêt de .889. Le nouvel entraîneur adjoint des Sags, Claude Bouchard, le connaît très bien, lui qui dirigeait les Cataractes la saison dernière.