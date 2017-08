Aucun joueur de 16 ans avec les Sags

Samedi matin, au lendemain de la partie hors-concours à Dolbeau face aux Remparts, Yanick Jean a effectué les dernières coupes et les quatre candidats de 16 ans, Michaël Pellerin, Thomas Ferland, Tristan Pelletier et Mathieu Bernier, ont été retournés à leur équipe midget AAA respective. Les défenseurs Pellerin et Ferland ont été les deux premiers choix des Sags au dernier repêchage, en 2e et 3e ronde.

Pour l'entraîneur-chef Yanick Jean, la décision de leur permettre de faire une saison supplémentaire dans le midget AAA est la plus logique pour leur développement. « Quand tu regardes présentement aller les Félix-Antoine Marcotty, Vincent Lapalme et Alexis Shank, ce sont tous des gars qu'on avait retournés dans le midget AAA à 16 ans et qui ont ensuite fait leur place avec nous. On n'a pas pris de mauvaises décisions dans leur cas. Des fois, on se trompe en gardant un 16 ans, mais jamais en le retournant dans le midget AAA. Au niveau de la confiance, ils n'en prendraient pas autant en jouant moins dans le junior majeur. »

Il y a deux ans, les Sags avaient gardé quatre joueurs de 16 ans en début de saison avec les défenseurs Jérémy Groleau, Keenan MacIsaac, Alexander Krief et l'attaquant Nicholas Cardone. Seul Groleau est toujours avec l'équipe et MacIsaac est le seul autre à évoluer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est passé au cours de l'été au Titan d'Acadie-Bathurst en retour d'un choix de 2e tour et du défenseur Joakim Paradis.

Trio de régionaux

Les Saguenéens débuteront la saison 2017-2018 avec trois joueurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'attaquant Jérémy Fortin a obtenu samedi matin la confirmation qu'il demeurait avec la formation chicoutimienne. Il complétera un trio avec son ancien coéquipier des Élites de Jonquière Marc-Antoine Desgagné et le défenseur Joakim Paradis.

« Ce sont des joueurs qui cadrent avec nos valeurs. Quand tu regardes ce qu'on fait Gagné et Fortin depuis leur arrivée même s'ils ont 18 ans, c'est remarquable. Quand j'ai fait la transaction avec Bathurst pour obtenir Paradis, c'était clair dans ma tête qu'il s'amenait avec nous. Il ne l'a pas eu facile l'an dernier. Il n'a joué qu'une dizaine de matchs. Je suis vraiment content de pouvoir travailler avec eux », de souligner l'entraîneur-chef Yanick Jean.

Fortin était à l'essai avec les Sags après avoir été prêté par les Cataractes de Shawinigan. Les directeurs généraux des deux équipes s'étaient déjà entendus sur la compensation et Yanick Jean cédera un choix de 7e ronde à son homologue de la Mauricie, ce qui sera officialisé dans les prochains jours.

« C'est un joueur de la région qui travaille fort. Il a connu de bonnes saisons dans le midget AAA et on voulait lui donner une chance. Le jeune peut remercier les Cataractes également qui lui ont permis d'obtenir cette chance », a souligné Yanick Jean qui a toutefois retourné aux Élites dans le midget AAA deux joueurs régionaux, Mikisiw Awashish et Charles Tremblay, respectivement des choix de 4e et 7e ronde au dernier repêchage.

« Ils vont être près de nous et vont avoir la chance de s'entraîner avec nous quand ils vont le pouvoir. Ce n'est pas dit non plus qu'ils ne disputeront pas quelques matchs avant les Fêtes. Ils vont peut-être nous permettre de garder un attaquant régulier de moins avec nous », de faire remarquer Yanick Jean qui a pour le moment un alignement de 22 joueurs. Il n'exclut pas une autre transaction d'ici l'heure limite de lundi 10 h.