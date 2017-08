Trois régionaux avec les Saguenéens

« Ce sont des joueurs qui cadrent avec nos valeurs. Quand tu regardes ce qu'on fait Gagné et Fortin depuis leur arrivée même s'ils ont 18 ans, c'est remarquable. Quand j'ai fait la transaction avec Bathurst pour obtenir Paradis, c'était clair dans ma tête qu'il s'amenait avec nous. Il ne l'a pas eu facile l'an dernier. Il n'a joué qu'une dizaine de matchs. Je suis vraiment content de pouvoir travailler avec eux », a laissé tomber l'entraîneur-chef Yanick Jean après l'entraînement de l'équipe et avoir effectué les dernières coupes en début de journée.

Fortin était à l'essai avec les Sags après avoir été prêté par les Cataractes de Shawinigan. Les directeurs généraux des deux équipes s'étaient déjà entendus sur la compensation et Yanick Jean cédera un choix de 7e ronde à son homologue de la Mauricie, ce qui sera officialisé dans les prochains jours. « C'est un joueur de la région qui travaille fort. Il a connu de bonnes saisons dans le midget AAA et on voulait lui donner une chance. Le jeune peut remercier les Cataractes également qui lui ont permis d'obtenir cette chance », a souligné Yanick Jean qui a toutefois retourné aux Élites dans le midget AAA deux joueurs régionaux, Mikisew Awashish et Charles Tremblay, respectivement des choix de 4e et 7e ronde au dernier repêchage.

« Ils vont être près de nous et vont avoir la chance de s'entraîner avec nous quand ils vont le pouvoir. Ce n'est pas dit non plus qu'ils ne disputeront pas quelques matchs avant les Fêtes. Ils vont peut-être nous permettre de garder un attaquant régulier de moins avec nous », de faire remarquer Yanick Jean qui a pour le moment un alignement de 22 joueurs. Il n'exclut pas une transaction d'ici l'heure limite de lundi 10h.

Fils de l'ancien des Sags Daniel Paradis, Joakim Paradis s'est exilé en Mauricie et a porté les couleurs des Estacades de Trois-Rivières dans le midget AAA. Il avait été un choix de 7e ronde des Olympiques de Gatineau en 2015.