La rivalité Sags-Remparts jusqu'à Dolbeau

Finalement, Yanick Jean a salué l'accueil et l'énergie dégagée par la foule. « Merci à tous les gens qui nous ont accueillis. Ils ont été fantastiques et ils ont eu droit à un bon match de hockey junior. »

Au-delà de la déception liée à la discipline, l'entraîneur-chef a salué l'ardeur au travail de quelques joueurs. « Je suis extrêmement satisfait de la performance de certains joueurs, dont Lapalme qui a été le meilleur joueur sur la glace pour notre équipe. Paradis, comment il a été physique. J'ai adoré quelques performances individuelles. Fortin a travaillé, il a travaillé et travaillé. Il y a plusieurs joueurs qui ont eu la pédale au plancher. On veut des joueurs qui se surpassent. Et pour moi Fortin l'a fait ce soir », a-t-il déclaré.

Quelques minutes plus tard, les Saguenéens sont venus près de marquer à la suite d'une belle pièce de jeu de Jérémy Fortin. Le but a été refusé puisque le filet a été déplacé. En fin de première, les Remparts ont doublé leur avance alors que Dallas Mauravic était au cachot.

Cette indiscipline n'a pas du tout plu à l'entraîneur-chef Yannick Jean. « L'indiscipline, ça ne passera pas tantôt ! J'ai été très très déçu de notre équipe par rapport à la discipline. En plus, on leur a donné la game avec un mauvais revirement à la fin. Ce n'est pas la caractéristique de notre équipe d'être indisciplinée comme ça, il va falloir revenir à nos bonnes vieilles habitudes d'être les moins punis de la ligue », a-t-il tranché.

La foule a donné des ailes au Dolmissois Jérémy Fortin.

« Ça m'a vraiment donné de l'énergie. J'avais les mains qui tremblaient avant le match tant que j'étais excité de jouer. Je n'avais pas plus de pression parce que je jouais devant ma famille. Au contraire ! », a mentionné le joueur de 18 ans. Fortin n'est pas totalement satisfait de son match. « J'ai fait de bonnes choses, j'ai mis la rondelle au fond de la zone, provoqué des choses, terminé mes mises en échec et été responsable défensivement. On veut toujours en faire plus. Surtout, j'aurais aimé gagner. On aurait dû gagner ce match-là. On a été trop indiscipliné. »

Jérémy Fortin souhaite maintenant être en mesure de faire l'équipe. Il pense avoir mis les efforts pour y arriver.

Déception

Charles Tremblay de Saint-Félicien était très déçu de ne pouvoir participer à la dernière partie préparatoire. Une blessure au bas du corps l'a obligé à rester dans les gradins. « C'est certain que c'est décevant, mais les Saguéenens ne veulent pas que nous jouions avec une petite blessure. J'aurais aimé jouer une autre partie pour montrer tout mon potentiel », a témoigné le hockeyeur de 16 ans.

Malgré cette déception, Tremblay est très fier de son camp. « Je sais que le travail commence pour moi, peu importe quelle sera la décision de Yanick Jean. J'aurais aimé en donner encore plus. Le calibre de jeu est élevé. Je ne me fais pas d'attente. J'aurais aimé au moins avoir une autre chance pour me faire valoir », a-t-il indiqué.

Awashish

Mikisiw Awashish de Mashteuiatsh était satisfait de son match. « J'ai bien joué. Il y a quelques présences où j'aurais pu être meilleur. On veut toujours en faire plus. Je suis satisfait de ce que j'ai accompli. J'espère faire l'équipe, mais je suis encore jeune à 16 ans. Je vais avoir la chance de me reprendre la saison prochaine, si ça ne marche pas cette année », a-t-il mentionné.