De l'engouement à Dolbeau-Mistassini

«Nous sommes un peu surpris de la réponse. Jeudi, les 1100 billets se sont vendus en quatre heures et nous avons encore des demandes. Les gens cherchent par tous les moyens d'avoir une place. Nous sommes vraiment contents», explique Paul Morel, directeur sportif et de plein air à la Ville de Dolbeau-Mistassini.

Ce qui réjouit encore plus les organisateurs de cette partie, c'est l'argent qui sera remis au hockey mineur de Dolbeau-Mistassini/Normandin. «Les profits de la vente des billets, le moitié-moitié et les profits de la vente de la bière iront au hockey mineur. On n'a pas le montant encore, mais ça va sûrement dépasser 2500 $. De plus, Desjardins va verser la même somme qui sera récoltée, ce qui va faire un très beau montant pour l'organisation. On sent que toute la communauté est fière d'accueillir les Sags et qu'il y a des retombées tangibles pour la communauté.»

L'engouement est augmenté par le fait qu'un Dolmissois Jérémy Fortin sera vraisemblablement de l'alignement ainsi que Charles Tremblay de Saint-Félicien et Mikisiw Awashish de Mashteuiatsh. Le match sera aussi arbitré par Justin St-Pierre. Ce match aura un caractère particulier pour l'officiel de la LNH originaire d'Albanel.

Vendredi, lors de la mise au jeu protocolaire, un hommage pourrait être rendu à Jean Ouellet, un grand bénévole du monde du hockey de Dolbeau-Mistassini qui est décédé cette semaine. «On est un peu pris de court. Nous sommes en discussion avec les Sags, c'est eux qui ont la responsabilité du protocole de la mise au jeu officielle. On a fait des propositions», mentionne-t-il.

Aussi, l'entreprise Usinage HB sera mise en valeur, elle a préparé des rondelles en aluminium qui seront remises aux trois étoiles de la partie.

Paul Morel n'a pas voulu en dire plus, mais d'autres surprises seraient en préparation. Le match est à 19h30. Les portes ouvrent à 18h.