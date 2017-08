Grande réussite pour un petit joueur

« Après la pratique de ce matin (jeudi), j'ai annoncé à Marc-Antoine Gagné qu'il allait faire partie de notre équipe. C'est son troisième camp d'entraînement et de la manière dont il travaille et de ce qu'on a vu dans les derniers matchs, il mérite amplement sa place », a indiqué l'entraîneur-chef Yanick Jean en entrevue. « Nous avons apprécié son attitude et sa persévérance, car même s'il a été retranché à 16 ans et à 17 ans, il est revenu encore plus fort. Il cadre exactement dans nos valeurs. C'est un joueur d'ici qui est passionné », a poursuivi le pilote des Bleus. Le principal intéressé aurait gagné le gros lot qu'il n'aurait pas été plus démonstratif en apprenant la bonne nouvelle.

« C'est une grande fierté, de convenir Gagné lorsque joint jeudi. Ça faisait presque une semaine et demie que j'étais au camp et j'avais hâte de savoir. On n'est jamais sûr de rien. Aujourd'hui, je suis vraiment fier ! »

L'attaquant de 5'8'' et 158 livres confirme qu'il s'est présenté plus fort physiquement pour cette ultime chance. « Je me suis vraiment présenté sans complexe, avec l'intention d'avoir du plaisir de travailler le plus fort possible. J'avais disputé de bons matchs, mais je ne m'attendais pas vraiment à être confirmé (jeudi) dans l'équipe. C'est sûr que je ne le réalise pas encore. Honnêtement, je suis vraiment fier et je ne pourrais pas demander mieux, a indiqué Gagné, qui assumait le rôle de capitaine des Élites midget AAA de Jonquière l'an dernier.

Même si la bonne nouvelle lui a donné des ailes, l'athlète de 18 ans garde les pieds sur terre. « J'ai eu une bonne nouvelle (jeudi), mais ça ne s'arrête pas là. Je veux continuer de m'améliorer encore plus. J'ai été pris parce que je suis une personne qui travaille fort et je veux continuer dans la même veine », de conclure celui qui s'est empressé d'informer ses parents et amis de l'heureux dénouement.

Mentionnons que le jeune homme a quand même un peu de bagages avec les Sags, lui qui a pris part à 11 matchs la saison dernière.

Autres régionaux

Outre Gagné, les quatre autres joueurs de la région sont toujours sur les rangs au camp d'entraînement, soit Mikisiw Awashish (Mashteuiatsh), Jérémy Fortin (Dolbeau-Mistassini), Charles Tremblay (Saint-Félicien) et Joakim Paradis (Chicoutimi). À l'instar de la vingtaine d'autres candidats, ils auront du temps de jeu pour se faire valoir une dernière fois dans le cadre du match contre les Remparts présenté vendredi à Dolbeau-Mistassini.

« (Vendredi), ce sera la dernière évaluation, rappelle Yanick Jean. Le calibre augmente au fur et à mesure que le camp avance et ce sera le dernier match pour comparer nos joueurs et prendre nos dernières décisions. » En principe, il ne devrait rester que 23 ou 24 joueurs après les dernières coupes, mais l'entraîneur-chef des Sags précise que ce n'est pas le nombre, mais le calibre des joueurs qui primera dans ses décisions.

Après le premier match hors-concours, Yanick Jean avait lancé un avertissement concernant certains joueurs qui n'avaient pas offert un effort suffisant. Le message tient toujours. « Il y en a qui ont compris et d'autres qui doivent saisir cette dernière occasion, car c'est le match de la dernière chance », mentionne le pilote des Bleus qui s'attend à une bonne opposition de la part des Remparts de Québec.