Remontée spectaculaire des Sags

Manuel Wiederer croyait bien faire mal aux Sags avec un but en tout début de troisième, mais c'était mal les connaître. Kelly Klima a marqué son deuxième du match pour réduire l'écart à un seul but et Olivier Galipeau s'est occupé du reste.

Ce but a eu pour effet de calmer les ardeurs des 2746 spectateurs à l'Aréna Iamgold, jusqu'à tant que Jean-Christophe Beaudin complète une passe parfaite d'Alexandre Fortin. Peu de temps avant, Olivier Tremblay réalisait un bel arrêt devant Dmitry Zhukenov et peu après le but de Beaudin, le Russe frappait le poteau.

Histoire de rendre les choses encore plus précaires, Kelly Klima, qui a joué un solide match, a écopé de quatre minutes pour avoir porté son bâton au visage d'un joueur des Huskies, le coupant au passage, avec un peu plus de trois minutes à faire.

« La résilience, c'est vraiment le mot, a réagi l'entraîneur en chef des Saguenéens, Yanick Jean. La manière dont on a rebondi lors des matchs 2 et 4, on savait qu'on était capable de la refaire. Ça s'est rendu jusqu'au bout. »

« C'est un scénario de rêve, de remporter un septième match comme ça, a fait remarquer Nicolas Roy. Ça a été une série incroyable, on a toujours eu une équipe qui a eu du caractère et c'est vraiment rêvé de revenir de l'arrière. Je ne sais pas si on était les seuls, mais on y croyait et tout au long de l'année, on a effectué des remontées et on est une équipe très résiliente. »

« C'est sûr que j'avais développé une certaine haine envers les Huskies avec toutes mes années à Val-d'Or, a-t-il convenu avec le sourire. Je ne cacherai pas que ça me fait plaisir de les éliminer, en plus en marquant le but gagnant dans un septième match. »

« C'est indescriptible, on a tellement un groupe de gars qui se tient et qui a du caractère, a énuméré le défenseur. On l'a prouvé avec un gros retour en prolongation. On ne peut pas demander mieux. »

« C'est un général et avec son expérience, il est capable de faire plein de petites choses qui se transforment en grandes choses au bout de la ligne, a exprimé Jean, calme malgré la kyrielle d'émotions. Il est capable de garder son sang froid dans les moments critiques et on l'a vu encore. Il n'a pas paniqué avec cette opportunité en or en prolongation et il était au bon endroit en troisième également. »

La défaite était dure à avaler dans le cas des Huskies. Le capitaine Jérémy Lauzon avait encore son équipement sur le dos lorsqu'il est venu rencontrer les médias.

Le #5 venait de terminer son stage junior. L'Abitibien, qui a représenté le Canada au dernier mondial, expliquait difficilement le résultat final.

« On avait le match, mais ce n'est jamais terminé, a soufflé Lauzon à voix basse. Je ne veux pas trouver d'excuses, Chicoutimi est vraiment sorti fort en troisième et voulait le match. Mentalement, on était fatigués. Ce fut une saison difficile, on a eu des blessés et des joueurs ont dû prendre de grosses minutes. Personnellement, je suis vraiment fier de tout le monde. On n'a jamais baissé les bras. C'est plate que ça se termine comme ça, mais toute bonne chose à une fin. »

La LHJMQ couronnera donc des nouveaux champions de la coupe du Président. La saison dernière, les Huskies avaient tout balayé sur leur passage, avant de perdre en prolongation en finale de la Coupe Memorial.

« C'est dur, c'est certain. On est une famille, les gars s'apprécient et c'est difficile de perdre dans des situations comme ça, alors qu'on menait 3-1, a mentionné l'entraîneur-chef des Huskies, Gilles Bouchard. C'était facile de voir qu'on avait des gars fatigués. Il y en a qui faisaient des jeux qu'ils ne font pas habituellement. Certains étaient plus forts physiquement l'an passé. C'est pour tout vous dire. »

Questionné à savoir si des joueurs avaient déclaré forfait si on avait été en saison régulière, Gilles Bouchard a préféré vivre dans le moment présent, demeurant évasif sur la question.

« Je suis fier des gars, on s'est battu toute l'année et je n'ai entendu personne chialer, a reconnu le pilote. Ce fut une saison positive, les plus jeunes ont pris les choses en main.

« Mentalement, on voyait qu'on était pas à point en prolongation. Les détails ont fait la différence, et on a bien failli aller chercher le match malgré tout. On n'a pas géré comme on n'est capable de le faire habituellement. »