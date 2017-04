De l'opportunisme et de la résilience

Dans son point de presse d'après-match, Gilles Bouchard a parlé d'opportunisme de sa troupe, mais également de la résilience de ses joueurs.

« On a une équipe avec du caractère, on n'abandonne jamais et c'est sûr qu'on ne va pas lâcher, a mentionné l'entraîneur-chef des Huskies. Il reste un match important et il faut jouer de la même manière qu'on l'a fait. Ça ne veut pas dire qu'on va encore marquer neuf buts, c'est sûr que le match va être différent. Il faut jouer en équipe et le faire de la bonne façon. »

Bouchard s'attend à ce que les Saguenéens rebondissent mardi.

« Ils vont tourner la page et arriver prêts pour demain (mardi), donc il faut faire la même chose de notre côté, a-t-il indiqué. L'objectif est d'en gagner quatre. »

Le pilote des Abitibiens a donné une bonne note à son gardien de but Olivier Tremblay, appelé à garder le fort à la place de Samuel Harvey

« Olivier a fait des arrêts clés, il a fait ce qu'il avait à faire et ce fut un joueur important pour notre équipe », a-t-il énuméré, refusant de dévoiler l'identité de son homme masqué pour le match de mardi.

« On garde la surprise », a commenté l'homme de hockey.

Le principal intéressé était satisfait de sa performance, mais préférait contrôler ce qu'il pouvait contrôler.

« Ça a bien été, les Sags ont eu beaucoup d'avantages numériques et on sait que c'est une grosse force pour eux, a résumé Olivier Tremblay, auteur de 34 arrêts. On a fait un super travail en désavantage numérique et c'est une belle victoire d'équipe. J'ai eu le départ et je suis content, mais demain est un autre jour et il va arriver ce qui va arriver. »

Alexandre Fortin a terminé le match avec deux buts et deux passes. Le rapide patineur a louangé le travail des 2876 spectateurs, en plus de parler de la façon de répondre de ses coéquipiers lorsque la situation l'impose.

« On a une équipe rapide, c'est ce qui fait notre force et il faut s'en servir, a affirmé le #24. Notre patinoire est plus petite que là-bas et ça vient changer la donne. La vitesse fait partie du plan de match et c'est qu'on fait. »

Renfort derrière le banc

Les Huskies avaient un nouveau venu derrière le banc. Le vétéran Antoine Waked, dont la saison est terminée, accompagnait le personnel d'entraîneurs. La décision a été prise la semaine dernière, après la défaite des Huskies à Chicoutimi.

« C'est bien accepté de la part des gars et ce fut bénéfique, a reconnu Gilles Bouchard. Il a été à son affaire, il était calme et il a parlé aux joueurs quand c'était le temps. »