Les Saguenéens prennent les devants 3-2

« On a quand même joué du bon hockey sur la route dans les séries éliminatoires, il faut continuer sur le même erre d'allée, a exprimé Yanick Jean, qui a vu son équipe l'emporter trois fois sur quatre sur les patinoires adverses. Il faut les prendre une à la fois comme on l'a fait. Je le dis tout le temps et c'est cliché, mais on ne peut aller là-bas en se disant qu'on a deux chances d'en gagner une. Il faut se concentrer sur le match de lundi. »

« Il s'est comporté comme un vétéran, a ajouté l'entraîneur. Ça fait cinq saisons qu'il est dans la ligue, c'est un bon gardien de but et il a fait les gros arrêts à des moments clés. C'était un gros match pour lui, il a inspiré tout le monde. »

« Ça fait du bien de marquer le premier but encore et deux gros buts sur les avantages numériques nous ont donné du momentum, a d'abord résumé l'entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean. Par contre, j'ai trouvé que défensivement, on a donné des chances de qualité. C'est certain que notre gardien de but a fait des gros arrêts pour nous, tout au long de la soirée. Ce n'est pas nécessairement dans nos habitudes de donner autant de chances, on va travailler en fin de semaine pour resserrer ça. »

En troisième période, Dmitry Zhukenov a marqué le gros but avec un peu plus de six minutes à faire, y allant d'une manoeuvre parfaite qui a laissé Samuel Harvey impuissant.

« La pression c'est une chose, mais j'essaye de m'isoler de tout ça et de me concentrer sur mon travail, a affirmé le #30. Jusqu'à maintenant, ça va bien. »

« Ma confiance est bonne, je garde mon jeu simple et j'essaye de faire la différence », a calmement commenté Julio Billia, qui a réalisé quelques petits bijoux dont lui seul a le secret en début de troisième, en plus d'être fumant devant Mathieu Boucher et Manuel Wiederer durant le premier vingt.

Les Saguenéens semblent trouver le moyen de marquer le gros but depuis le début des séries éliminatoires. Cette habitude s'est poursuivie vendredi soir.

Alors que les Huskies attaquaient sans cesse pour tenter de faire 2-2 en troisième période, Dmitry Zhukenov a fait exploser le toit du Centre Georges-Vézina avec le but qui a permis aux spectateurs de souffler un peu.

« Ça a rapport avec la maturité et le leadership, mais surtout avec l'aspect mental, a expliqué Yanick Jean. Que ce soit la manière de gérer les moments clés dans un match, ou encore les moments forts de l'adversaire, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Pour être capable de gagner dans les séries, il faut bien faire les détails. On les a fait mentalement. »

Auteur du but de la victoire, en plus d'ajouter une passe, le défenseur Olivier Galipeau a de nouveau offert une performance digne de mention. La deuxième étoile de la soirée a pris soin de prévenir tout le monde que la série n'était pas terminée.

« On se contente d'avoir des bons débuts de match et on essaye de gagner de l'énergie avec ça, a mentionné le #26, auteur de plusieurs jeux défensifs de qualité. Plus ça avance, plus on met de la pression sur leurs défenseurs et ça va bien. »

Les Saguenéens sont parfaits en quatre matchs lorsqu'ils marquent le premier but.

L'apport de la foule

Ça faisait un bon moment que le Centre Georges-Vézina n'avait pas été aussi bruyant. Yanick Jean convenait que la foule avait joué un rôle déterminant dans la victoire.

« Je suis tellement content pour les partisans, a affirmé l'entraîneur-chef des Sags. On a quelque peu trébuché lors du match numéro 3 (défaite de 3-1 mardi), on avait montré des signes évidents de nervosité. On a rebondi le lendemain et c'est encore une grosse victoire pour nos partisans. Ça fait longtemps qu'ils attendent ça et on est content de pouvoir leur procurer. »

Les joueurs avaient sensiblement la même opinion que leur entraîneur, d'autant plus que le premier but est arrivé tôt dans la partie, mercredi et vendredi.

« C'est sûr qu'avec la foule, ça nous amène une grande énergie, mais on sait qu'on a une équipe de caractère et on peut revenir de l'arrière, peu importe la situation », a raconté Galipeau.

Julio Billia a d'ailleurs été accueilli par une horde de partisans lorsqu'il est venu à la rencontre des scribes.

« C'est l'une des plus grandes foules que j'ai vu depuis que je suis ici et c'est sûr que c'est encourageant de voir que les partisans sont derrière nous », a réagi le gardien de but, qui s'est à quelques occasions transformé en miraculé en ce Vendredi saint.