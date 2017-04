Les Sags limités à 18 tirs

Limités à six tirs au cours des deux dernières périodes de jeu, les Saguenéens n'ont pu profiter de l'énergie des 3955 spectateurs réunis au Centre Georges-Vézina, mardi soir, pour le troisième match de la série face aux Huskies de Rouyn-Noranda. Les visiteurs n'en demandaient pas tant et ont quitté avec une victoire de 3-1 en poche.

La série quart de finale quatre de sept est désormais menée 2 à 1 par les Huskies. L'action reprend mercredi soir, à Chicoutimi.

Après un début de match où les deux équipes ont opté pour la prudence, Jean-Christophe Beaudin a brisé la glace avec l'aide d'un tir parfait du revers.

Les locaux ont ensuite réussi à embarquer la foule avec quelques bonnes chances lors d'un avantage numérique en fin de période, mais l'Almatois Samuel Harvey a tenu le fort devant le filet des Huskies, même si la foule lui cherchait noise en scandant son nom.

« On a dominé en première période sans être capable de marquer, a analysé l'entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean. Des pénalités en deuxième période ont coupé notre momentum ; je ne pense pas que c'était un match de 4 contre 1 au chapitre des avantages numériques (en faveur des Huskies). C'est du moins de la manière dont je l'ai vu. »

La deuxième période a sans aucun doute été la pire des Saguenéens depuis le début des séries. Ils ont été limités à un seul tir, du bâton de Nicolas Roy en échappée. Malgré tout, ils ont obtenu deux autres chances en or de créer l'égalité plus tôt dans l'engagement. Frédéric Allard a notamment raté un filet complètement ouvert.

Yanick Jean convenait que son équipe devait trouver le moyen d'apporter davantage de rondelles au filet adverse, mais pas à n'importe quel prix. Il a répété que les officiels auraient dû sévir à quelques reprises, dont sur une mise en échec par derrière contre Dmitry Zhukenov en première période.

« Il faut le faire de la bonne manière, il ne faut pas le faire en ouvrant le jeu et en ''rushant'' à trois ou à quatre, a précisé l'entraîneur en parlant de la contribution offensive. Encore une fois, avec un ou deux avantages numériques de plus... On l'a vu à quel point on était dominant sur l'avantage numérique en partant le match. On dirait qu'il y en a qui ont eu peur de nous en donner d'autres. »

Les arbitres en chef Marc Muylaert et Olivier Gouin ont d'ailleurs procuré quelques montées de lait à Yanick Jean, dont celui-ci aurait bien voulu se passer.

« C'est dur arbitrer devant une foule comme ça, c'est comme si les arbitres se disent : ''Je veux être certain de montrer que je suis capable de le faire et que la foule ne m'intimide pas'' », a mis en contexte l'homme de hockey, prudent dans ses commentaires d'après-match.

Dur coup en troisième

Jean-Christophe Beaudin a fait mal aux Sags en début de troisième période avec son deuxième filet du match, réussi à l'aide d'un bon tir. Nicolas Roy a ravivé l'espoir des partisans avec un but à douzième minute de jeu, mais Peter Abbandonato a fermé les livres dans un filet désert.

L'auteur du seul succès des Bleus convenait que l'équipe devrait lancer plus que 18 fois pour espérer l'emporter.

« Il faut être meilleur qu'on l'a été, notre exécution peut être meilleure et il faut trouver le moyen d'amener plus d'offensive, a résumé le capitaine, qui n'était pas prêt à dire que les Huskies avaient modifié leur plan de match au point de menotter les Saguenéens.

« Je pense plus que c'est nous. Je ne sais pas si c'est un manque d'intensité, mais il va falloir trouver un moyen de mieux faire, a répété Roy. On n'a pas joué trois périodes comme on aurait dû le faire. On a eu des chances de marquer en première et ce fut plus dur par la suite. C'est sûr qu'on va arriver prêt demain (mercredi).

Tout comme son capitaine, Yanick Jean tenait le bouton panique bien loin de son champ de vision.

« On ne peut pas changer d'approche. On a rebondi après le premier match à Rouyn-Noranda, on va essayer de faire la même chose. On a une équipe très unie et la chimie est bonne. Les joueurs sont en mission et je n'ai pas d'inquiétude. On va se présenter», a conclu l'entraîneur des Sags.