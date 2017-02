5e victoire de suite grâce à Ratelle

Inactifs depuis vendredi dernier, les Bleus ont eu besoin de plus d'une période pour afficher leur étoffe des dernières semaines. Cela ne les a pas empêchés d'engranger une cinquième victoire de suite.

« Je m'en attendais un peu, on n'est pas habitués de passer plusieurs jours sans jouer, a mis en contexte l'entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean. On manquait d'exécution, de momentum et on essayait de tout faire seul. Au fur et à mesure que le match a progressé, on a été capables d'augmenter la cadence, de mieux bouger la rondelle et d'être beaucoup plus efficaces. Si on avait eu un mauvais match en entier, je n'aurais pas été satisfait, mais je m'attendais à une telle situation. »

Les Saguenéens ont connu un début de match bien timide et les Foreurs en ont profité pour imposer leur rythme. À mi-chemin en première, les visiteurs menaient 11 à 1 dans la colonne des tirs. Au final, Chicoutimi a terminé avec 30 lancers, trois de plus que leurs adversaires.

À force d'essayer, les Foreurs ont fini par percer l'armure de Julio Billia. Lors d'une descente à deux contre un, Alexis Pépin a complété une passe de Mathieu Nadeau.

Le reste du premier tiers a été l'affaire des Foreurs, mais Billia a été solide en effectuant plusieurs arrêts peu commodes. Il a reçu 14 tirs au cours des 20 premières minutes de jeu, pendant que ses coéquipiers mettaient à l'épreuve Étienne Montpetit à seulement quatre occasions.

« J'ai fait quelques arrêts clés au départ pour garder l'équipe dans le match, a mentionné Billia. Notre exécution n'était peut-être pas aussi bonne, mais on a monté d'un cran en deuxième et en troisième, on les a vraiment dominés. Il y avait beaucoup de tirs de l'extérieur. »

Les locaux ont de nouveau mis du temps avant de prendre leur envol en période médiane. Les premières étincelles sont survenues lorsque David Noël a procuré un avantage numérique à ses anciens coéquipiers. Ils n'ont mis que 12 secondes avant de lui faire regretter son péché.

Bien posté devant le filet, German Rubtsov, plutôt timide jusque-là, a fait dévier le tir de Joey Ratelle. Les Foreurs ont toutefois repris les devants grâce au but de l'ancien Sags Jake Smith.

Ratelle s'affirme

Quelques minutes avant le but de Smith, Joey Ratelle a envoyé un électrochoc à ses coéquipiers en engageant le combat avec David Henley. À partir de ce moment, les hommes de Yanick Jean ont retrouvé une vitesse de croisière qui a semblé trop rapide pour les Foreurs.

Nicolas Roy a fait 2-2 avant la fin de la deuxième, puis Rubtsov avec son deuxième de la partie, Mark Bzowey, son premier but depuis le 30 octobre, et finalement Ratelle dans un filet désert ont mis fin au débat.

« Ratelle a été incroyable pour nous, a vanté Yanick Jean. Il était partout sur la glace et il a travaillé comme un déchaîné. Il a tout fait ; il a fait de bons jeux, il a marqué, il est allé au filet et il s'est battu. Il y a des choses que des joueurs arrivent avec, tu ne peux pas leur enlever. Tu te croises les bras et tu regardes. Un joueur de 20 ans comme lui, il sait ce qu'il fait, ce n'est pas comme s'il avait 16 ou 17 ans et que c'était une de ses premières batailles. »

Le principal intéressé se montrait satisfait de sa soirée de travail, mais il préférait donner le crédit à ses compagnons de trios Nicolas Roy (un but, une passe) et German Rubtsov (deux buts, une passe). Ratelle a quant à lui cumulé quatre points.

« C'était un bon match et je suis content, a résumé la première étoile. Il y a une belle chimie qui est en train de se développer et ça paraît sur la glace, mais également en dehors de la patinoire. On s'entend super bien, ça se reflète dans nos performances. »