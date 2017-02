David Noël retrouve sa touche offensive

Choix de 2e ronde des Sags en 2015, David Noël a été le prix à payer par le directeur général des Sags, Yanick Jean, pour ajouter le vétéran Olivier Galipeau à la brigade défensive.

À seulement 17 ans, il occupe maintenant un rôle accru et le remplit très bien, menant les défenseurs recrues de la LHJMQ avec huit buts. Avec les Foreurs, il a maintenant cinq buts et autant de passes en 12 parties depuis son arrivée, lui qui en avait marqué trois et amassé 11 passes en 36 rencontres avec la formation chicoutimienne.

Le nombre de tirs n'est peut-être pas étranger à ses nouveaux succès offensifs. Il en a cumulé 29 dans l'uniforme des Foreurs, soit près de trois par rencontre, ce qui est déjà plus de la moitié de ses 49 lancers en première moitié de saison. « J'ai beaucoup de temps de jeu et la confiance des entraîneurs. Ça va très bien présentement et c'est positif », de noter David Noël mercredi alors que les Foreurs venaient de faire un arrêt à Chapais sur l'heure du dîner.

À la fin du mois de janvier, David Noël a réalisé un exploit digne de mention, devenant le 8e défenseur recrue de l'histoire à réussir un tour du chapeau, dans une victoire face à une équipe de tête, l'Armada de Blainville-Boisbriand.

« Ce sont des moments qui n'arrivent pas souvent et c'est agréable à vivre », d'exprimer David Noël qui estime que s'il a offert majoritairement de bonnes performances depuis son arrivée à Val-d'Or, son objectif principal est d'aller chercher de la constance.

Transaction

David Noël admet qu'il ne s'attendait pas à quitter le Saguenay même si les dirigeants de l'organisation chicoutimienne ont décidé de tenter le coup à la période de transactions des Fêtes. « Ça peut se produire dans le hockey. Je comprenais qu'ils devaient aller chercher un défenseur d'expérience », souligne l'arrière de 17 ans, convenant que la présence de son coéquipier Jake Smith dans la transaction lui a aidé à avaler la pilule de cette nouvelle aventure.

« J'étais à deux heures de ma famille à Québec et je me retrouvais à Val-d'Or. Toutefois, pour le hockey, ce n'est que positif », résume-t-il.

Depuis la fin de la période des échanges, même s'ils ont notamment sacrifié l'attaquant Julien Gauthier et Olivier Galipeau, les Foreurs ne s'en laissent pas imposer, comme en fait foi leur récolte de 11 points à leurs dix derniers matchs.

« On croit en nos chances. Les vétérans qui sont demeurés nous appuient dans tout ça et nous donnent des conseils. Les gars ne veulent pas perdre et on travaille fort », d'insister David Noël qui dit ressentir une certaine fébrilité d'affronter les Sags, ce qu'il fera deux fois plutôt qu'une jeudi et vendredi.