Julio Billia a retrouvé sa confiance

Billia sort d'un mois de janvier pendant lequel il a été nommé gardien par excellence de la LHJMQ. Au cours de la période en question, il a été devant le filet pour chacune des sept victoires acquises par son équipe. Il a conservé une moyenne de buts alloués de 2,23 et un pourcentage d'arrêts de 0,915. En chemin, il a établi un record d'équipe pour le nombre de parties disputées en carrière. Il en compte maintenant 189.

Le gardien de 20 ans se montre évidemment heureux de la situation. Il a l'impression d'avoir retrouvé son aplomb de la saison précédente et souhaite faire preuve de constance dans les prochaines semaines.

« Ça fait un bout de temps que j'ai retrouvé la confiance que j'avais l'an passé, a souligné le gardien des Saguenéens, mardi, quelques instants après l'entraînement quotidien de l'équipe. Je dois maintenant faire preuve de constance. C'est ce qui m'a apporté du succès l'an dernier. Je veux commencer les matchs plus fort, garder le pointage le plus serré possible en début de partie en faisant les gros arrêts afin de donner un avantage à l'équipe. »

Pour Julio Billia, la présente saison n'a pas été de tout repos. Blessé à une hanche lors du tout premier match du calendrier régulier, il n'est revenu au jeu que le 26 novembre. Pour cette raison, il n'a participé qu'à 23 des 51 premières parties de l'équipe.

Le vétéran gardien ne cache pas que le retour au jeu n'a pas été facile.

« C'était très difficile, a précisé Julio Billia. J'ai été deux mois à ne rien faire. Pendant ce temps, j'ai perdu de la force et de l'endurance. J'ai aussi perdu mes repères sur la glace et mon ''timing''. Retrouver tout cela a pris du temps, mais ça va de mieux en mieux maintenant.

« Je me sens comme l'an passé. Je me sens bien dans mon but. Je me sens confiant et j'ai une bonne endurance. Je suis capable de coller plusieurs bonnes performances. C'est ce qui m'a apporté du succès et je veux continuer dans le même sens et devenir encore plus fort pour être encore meilleur que l'an passé. »

Julio Billia et son collègue Xavier Potvin travaillent maintenant derrière une équipe qui a beaucoup changé depuis la période des Fêtes. Les décisions prises par Yanick Jean pendant la dernière période de transactions et l'arrivée de German Rubtsov lui permettent d'espérer une bonne fin de saison et un long parcours en séries éliminatoires.

Pour celui qui vit sa dernière saison dans la LHJMQ, faire partie d'une formation grandement améliorée est évidemment agréable et même motivant.

« Il est certain que nous avons amélioré notre équipe avec les échanges, a reconnu Julio Billia. Ça donne un petit ''boost'' de plus. Quand toute l'équipe travaille ensemble, nous pouvons vraiment faire partie des meilleures de la ligue. C'est comme une petite motivation de plus pour tous les gars. Même s'il y a des mauvais temps, nous savons que nous pouvons faire de belles choses ensemble.

« Je pense que nous avons les éléments pour bien rivaliser avec les autres bonnes équipes. Le classement est très serré et nous pouvons monter devant des équipes qui nous précèdent actuellement. Nous avons montré récemment que nous sommes capables de battre Shawinigan, Rouyn... Quand nous jouons tous ensemble, nous sommes capables de battre n'importe qui dans cette ligue. »