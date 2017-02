Semaine parfaite pour les Sags

Avec cette semaine fructueuse, les Sags se retrouvent maintenant à seulement deux points du fameux 6e rang du classement général, détenu par les Screaming Eagles du Cap-Breton, qui se sont inclinés hier face au Titan d'Acadie-Bathurst.

Malgré un seul but, la période initiale n'a surtout pas manqué d'intérêt, se terminant à 13 tirs de chaque côté. Après plusieurs bonnes chances de part et d'autre, Mathieu Desgagnés a placé les Sags en avance en glissant la rondelle derrière Jimmy Lemay d'un angle restreint.

Les visiteurs ont effectué un retour en force au second engagement pour faire 2-2 après 40 minutes, malgré un deuxième pour le jeune Desgagnés. Sur le deuxième but de l'Océanic, Samuel Laberge a reçu la rondelle directement sur la palette dans l'enclave sur une sortie de zone des Sags et n'a pas raté pareille opportunité.

En fin de période, les signes de frustration étaient évidents dans le camp chicoutimien, comme dans la foule, à la suite de quelques pénalités consécutives. Joey Ratelle a notamment écopé d'un dix minutes de mauvaise conduite alors que Nicolas Roy a bien failli jeter les gants. Xavier Potvin n'a toutefois pas bronché.

«Les pénalités, on les méritait, moi le premier en partant», a reconnu l'entraîneur-chef Yanick Jean qui avait identifié le mauvais gardien partant, ce qui a coûté une pénalité au premier arrêt de jeu.

«La frustration de nos joueurs venait du fait qu'ils auraient dû en avoir quelques-unes eux aussi», de spécifier le pilote des Bleus.

Métamorphosés après la pause, les locaux ont retrouvé leurs couleurs au dernier engagement et ont sauvé la mise. Kody Gagnon, qui montre un aplomb depuis son arrivée dans la brigade défensive des Sags, a choisi le bon moment pour casser la glace dans son nouvel uniforme alors que tir de la pointe a dévié devant Jimmy Lemay.

Avec trois minutes à faire, l'Océanic s'est retrouvé en désavantage numérique pour la première fois de la rencontre, ce qui a mérité des applaudissements nourris aux officiels.

Joey Ratelle en a profité pour inscrire le but d'assurance avec son 34e de la saison. «Ça devait arriver, c'est arrivé et on a réagi de la bonne façon», de laisser tomber Yanick Jean sur cette victoire acquise dans l'adversité.

«On n'est pas habitués à ça. On est un club discipliné qui ne vient pas ''high'' en émotion souvent. Dans le fond, on pouvait juste se battre nous-mêmes. J'ai pensé que ça pourrait nous faire mal, mais je suis vraiment content de la manière dont on a tourné la page entre les deux périodes et qu'on est revenus en troisième. Le focus est resté à l'intérieur de ce qu'on devait faire. On était moins à gauche et à droite. C'est une expérience incroyable mise en banque par notre équipe», d'estimer l'entraîneur-chef qui a donné congé d'entraînement à ses troupiers pour toute la fin de semaine du Super Bowl, ce qui était prévu avant le match.